合計晶華2025年前三季合併營收50.5億元、年增9.22％，營業利益12.14億元、年增14％，分創同期第三高及次高。雖因匯損導致業外收益減近6成、探近8年同期低，歸屬母公司稅後淨利10.1億元、仍年增7.25％，每股盈餘7.93元。

晶華第三季營運雖適逢颱風攪局、宴會業務適逢民俗月轉淡等不利因素影響，但整體營運仍優於去年同期，使前三季營運持續成長，主要受惠北投晶泉丰旅加入營運行列，以及台北晶華酒店的餐飲、住房營收均強勢上揚所致。

受惠3檔連假帶動各據點住房業績攀升、中秋月餅禮盒業績入帳，晶華10月自結合併營收5.38億元，月增2.77％、年增12.2％，累計前10月合併營收55.43億元、年增9.44％，續創同期第三高。

展望後市，晶華ITF 2025台北國際旅展業績可望達1.5億元創下歷年新高，其中熱賣的台北晶華自助餐券、泉源閣烤鴨券、三燔壽喜燒放題券，及首賣便創下佳績的集團各品牌通用住宿券，為集團各酒店第四季及明年上半年的餐飲、住房業績奠定紮實營運基礎。

針對未來將接續到來的聖誕跨年、尾牙餐敘、農曆新年及寒假商機，晶華集團旗下各酒店也對此做足準備。餐飲部分，台北晶華和台北菁英推出應景過節商品，台北晶華亦持續推動名店客座合作，目標每檔活動均締造逾千萬元業績，推升第四季餐飲業績。

而入冬後位於礁溪及北投的晶泉丰旅迎來年度旺季，11月至明年2月住房率已上看8成，台南晶英在奇美博物館埃及文物大展加持下，與入場門票聯賣的住房專案成為銷售冠軍，台北晶華則積極搶攻聖誕與跨年住房，其中12月31日已幾近滿房，且平均房價有望破萬。

此外，台北晶華自年中開始積極經營的尾牙外燴市場也大有斬獲，鎖定科技及金融業的高品質與高桌價策略獲得市場肯定，目前承接桌數已突破6千桌，預估至明年春節整體營收將年增達逾3成，有效帶動集團整體業績成長。