橫行全球的詐騙集團手法推陳出新，儘管各國當局努力宣導、打擊此類犯罪，但是仍無法阻止受騙。在日本，透過社交媒體進行投資詐騙和戀愛詐騙的案例層出不窮。有些地方政府聯手民間企業或學校，利用最夯的人工智慧（AI），開發模擬詐騙手法的工具，走進社區讓民眾實際體驗，以期有效阻止更多人掉入騙財陷阱。

詐騙受害高齡者佔6成5

根據日本警察廳統計，今年1月至6月與詐欺相關的受害金額高達597億3千萬日圓（約新台幣120億元），較前一年同期227億9千萬日圓（約新台幣46億）增加約2.6倍，顯示今年可能再度刷新歷史新高。而據去年的全年資料，65歲以上高齡者佔所有被害人的65%。

一名住北海道的60多歲男性，因在語言學習社群平台認識一名女性，對方謊稱從事網路販賣可獲15%高利潤，17天內他就把2940萬日圓（約新台幣591萬元）養老金全投入，落得存款幾乎歸零。為避免此類不幸事件一再上演，日本各地政府紛紛利用最新AI科技幫助高齡者反詐騙。

用手機體驗投資詐欺

根據《讀賣新聞》、《山口新聞》等媒體報導，在因知名漫畫作品《蠟筆小新》遠近馳名的埼玉縣春日部市，日前有一場市公所舉辦的講座，讓高齡者透過LINE與扮犯人的AI進行模擬對話體驗。高齡者用智慧型手機掃描QR碼，在LINE上與AI對話。虛擬工具有5種，分別是投資詐騙、應徵非法兼職、冒充警察的詐騙、戀愛詐騙的男性版和女性版。這套工具由大阪府立都島工業高校，與大阪府警方於今年4月共同開發。

在投資詐騙的模擬體驗中，參加者回答簡單問卷後，會收到來自知名投資家的訊息，例如，「絕對成功的投資秘訣」或「最少可賺30萬日圓」等。輸入姓名、電話號碼等個人資料後，就會被引導至「投資App」頁面。一旦存入資金，App會顯示虛假的獲利。想變現帳戶就會被凍結。參與體驗的83歲主婦中山清子表示：「有種會被對方語氣吸引進去的感覺。如果覺得可疑，我希望自己有勇氣忽略或找人諮詢。」

AI扮情聖猛灌迷湯

在戀愛詐騙的模擬體驗，參加者與自稱住英國的男性聊天，談論喜歡的電影等話題，接著在視訊通話中，AI模擬的詐騙犯會說：「跟你在一起讓我感到安心」之類的話。若答應求婚，會被要求匯入150萬日圓作為婚禮費用。

據埼玉縣警方資料，今年1月至7月底，縣內認定的社交媒體型投資與戀愛詐騙案件共188件，損失金額達22億6596萬日圓（約新台幣4億6000萬元），較去年同期增加2億1964萬日圓（約新台幣4435萬元）。

體驗者坦言:會想相信

山口縣舉辦的AI詐騙手法模擬體驗，使用通訊巨頭軟銀（SoftBank）針對LINE開發的工具。宣導防詐活動由下關警署與軟銀共同主辦。參加者操作主辦方提供的智慧型手機，與由生成型AI再現的戀愛詐騙與投資詐騙犯群組，在LINE上互動。

在戀愛詐騙的模擬體驗，自稱機師的Antonio巧妙接近受害者，說出：「跟你聊天就像在雲端度過的一段溫暖時光」、「希望能分享更多美好的瞬間」等甜言蜜語。最終他以「救救我」為由，要求匯款並提供收款帳號。

此活動使用的AI，是根據警察廳提供的大量受害案例生成犯人的對話文字，反映最新手法。AI還會生成冒充警察的男性影像進行視訊通話，或發送偽造的逮捕令圖片。參與體驗的72歲主婦表示：「被對方用溫柔的話語巧妙說服時，真的會想相信對方。」

軟銀CSR總部顧問吉竹康之指出：「由於犯人群組會引導民眾使用LINE，92%受害者都是透過LINE上當。因此在LINE進行體驗，有助於提高警覺、預防受害。」下關警署生活安全官上野克裕表示：「我們希望與各種機關、團體合作，推動更多防範詐騙的措施。」類似體驗在日本各地舉行，以提高民眾對類似詐騙手法的警覺心。