旗下擁有電辨識應用程式服務Whoscall 的信任科技服務商 Gogolook今（13）日召開 法人說明會。Gogolook 表示，今年以來持續維持獲利，營運已突破關鍵規模（critical mass），第4季營收成長將帶動獲利進一步放大，大股東更已連續兩個月增持自家股票，共買入177張、佔外部流通股數約0.5％，顯示對自家營運成長相當有信心。

Gogolook第三季合併營收為新台幣 2.67 億元，較去年同期成長 26.9％，創下歷史同期新高。持續受惠於海外市場擴張與多元產品成長。受惠業務規模擴大與營運效率提升，本業已成功連續三季獲利。第三季因大型行銷活動集中投入，營業利益為 390 萬元，較前季減少；但前三季營業利益仍達 2,634 萬元，創同期新高。第三季歸屬母公司稅後淨利為 703 萬元，EPS 為 0.20 元；前三季累計 EPS 為 0.23 元。

Gogolook的消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務同步擴張。其中金融科技服務的成長動能最為強勁，在新服務 JUJI 招財麻吉加入下，已帶動金融科技服務第三季營收佔整體營收達三成，預期持續達成高成長，且金融科技服務並可望從明年開始貢獻獲利。目前整體防詐服務已達成獲利，隨金融科技服務轉盈，將使 Gogolook 防詐與金融兩大服務類別皆達成獲利。

Gogolook 看好全年獲利表現，前三季本業已連續轉盈。第三季因大型行銷活動集中投入，費用較高，第四季在行銷費用回歸常態與營收持續成長下，獲利將顯著增加。明年起獲利亦可望大幅提升，由於具軟體業的高營運槓桿特性，營收成長所帶動的成本增幅相對有限，加上 AI 導入持續提升營運效率，因此在跨越關鍵規模（critical mass）後，營業利益率可望明顯提升，獲利將邁入高速成長期。

Gogolook 共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示：「今年我們成功跨越關鍵規模（critical mass），也清楚看到下一階段的成長動能已經成形。Whoscall 在泰國短短幾年內即累積約 700 萬用戶，但推算市場人口，滲透率僅約 10％，仍具高度成長空間；菲律賓市場則展現出如同泰國早期般的高速擴張態，跨世代的意見領袖（KOL）與政府機關自發性推廣 Whoscall，使近期用戶翻倍成長。同時，新服務 JUJI 招財麻吉在有限的行銷資源與精準風控下，營收呈倍數成長，企業端服務亦以更高效率的模式加速擴展海內外市場。因此，隨著多項成長引擎逐步啟動，我們更有信心達成連續年度的高獲利成長。」

金融科技服務上，JUJI 招財麻吉推廣成果持續擴大，今年營收將呈倍數成長，服務的優勢在於流程全面自動化，可大幅降低核貸過程中的人力成本與縮短等待時間，較傳統的獲客方式效率高，同時運用AI持續優化風險控管亦有助維持低延滯率。袋鼠金融則將持續擴充產品與服務數量並積極強化流量變現效率。整體金融科技事業在高成長下，可望於明年開始貢獻獲利。

消費者防詐服務方面，Whoscall MAU (月活躍用戶) 在泰國與菲律賓目前各有雙位數和三位數的年成長，將帶動全球用戶規模穩健成長。Whoscall 訂閱收入可望受惠於第三季新推出的多人訂閱方案，並以差異化定價策略提升付費比例。數位廣告收入則逐漸穩步回升，在 MAU 持續提升下可望持續成長。

Gogolook 持續投入 AI 防詐技術創新，並以靈活多元的策略積極拓展海外版圖，鎖定東南亞七億人口市場，同步佈局歐美地區，並持續深化與國際組織、各國政府和大型企業的合作。

企業端防詐服務方面，海內外多項合作案可望陸續轉為營收，加上收購 ScamAdviser 將併入整年度營收，將持續成長。防詐情資解決方案 (ASI) 已在日本、新加坡、歐美市場落地應用，營收將持續擴大，而Watchmen 商譽保護服務將更偏重代理商銷售模式在海內外推廣，以提升銷售效率。