每當颱風接近，中央氣象署發布陸上海上颱風警報，以及各地風力、雨量預報，成為是否停班停課的參考標準。對此，前氣象局長鄭明典指出，在台灣濱海空曠地區，一般東北季風就可能達到平均風7級或陣風10級的標準，未來決定停班停課要有更合理的準則。

前氣象局長鄭明典在臉書表示，其實沒多少年以前，颱風風雨的校驗只侷限在少數的「代表站」，直到鄉鎮預報作業啟動後，才逐漸擴大資料取用範圍，「關鍵是，我們的停班停課標準行之有年，訂定之後基本上沒再做調整」。

鄭明典解釋，由於取用資料越來越多，尤其最近幾年，氣象署（局）努力在西部濱海地區加設自動氣象站，風速觀測代表性有很大的變化！在濱海空曠地區的測站，冬季一般東北季風情況，就可能達到平均風7級或陣風10級的停班停課標準，但是那樣的情況，通常不太影響在地人的日常活動。

鄭明典也直言，對於濱海測站資料的使用，在決定停班停課時應該有一些更合理而且明確的準則。

現行《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，得發布停班停課，是否停班課仍由各縣市政府決定。