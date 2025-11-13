北市議會警政衛生委員會，由召集人柳采葳、楊植斗、鍾沛君及林延鳳議員帶領，於民國114年11月13日上午前往市警局刑事警察大隊，考察「數位科技戰情中心」。（北市刑警大隊提供）

北市議會警政衛生委員會，由召集人柳采葳、楊植斗、鍾沛君及林延鳳議員帶領，於民國114年11月13日上午前往市警局刑事警察大隊，考察「數位科技戰情中心」。警方現場展示AI大數據分析，特勤隊更模擬繩索垂降、投擲震撼彈攻堅詐騙集團據點，場面震撼。刑事警察大隊大隊長盧俊宏指出，114年10月已查獲112團共1051人，查扣不法所得逾2億2161萬元。警方強調將持續運用科技設備打擊犯罪，保護市民財產安全。

此次考察重點在於警方如何運用數位科技應對新型態犯罪。警方除展示戰情中心的情資整合與決策功能，也秀出「警用無人機隊」、「科技偵查設備」、「智慧警勤輔助」及「手持式拉曼儀」等高科技裝備。特勤人員訓練有素的攻堅演練，運用繩索垂降、震撼彈、空包彈模擬破門，展現警方打擊詐騙集團的決心。

盧俊宏表示，警方10月雖成功攔阻詐騙款項達1億4406萬餘元，金額高居六都之冠。然而，根據「打詐儀錶板」數據，台北市10月受理詐騙案仍高達1500件。其中，假投資詐騙財損金額最高，達5億830萬餘元。

詐騙集團常潛伏於社群網站或通訊平台，投放大量廣告，誘騙民眾加入「投資群組」。他們擅長噓寒問暖建立信任感，再以偽造的獲利截圖，配合群組內暗樁演出，營造「穩賺不賠」假象，使被害人一步步踏入陷阱。

警方特別提醒，近期有詐騙集團看準政府普發現金，佯裝郵局人員或假檢警，謊稱民眾遭冒用證件，要求交付現金或黃金「監管」。警方呼籲，檢警絕不會與民眾面交財物或索取刷卡簡訊驗證碼，接獲可疑電話應立即撥打165反詐騙專線查證。