現在的外送服務可說是無所不能，除了運送餐點之外，各式各樣的商品也都能透過外送平台送達。最近在國外發生了一件令人意想不到的事情，一位外送員接到了一筆特別的訂單，要將花籃送到一處正在舉行告別式的墳場。

翻攝爆廢1公社

當時，現場聚集了許多死者的家屬和親友，場面莊嚴肅穆。外送員抱著花籃抵達現場，沒想到卻因為花籃擋住了視線，一個不小心，竟然失足跌入了準備安葬死者的棺材坑中。這個突發狀況被在場的親友拍了下來，並將影片分享到網路上，引起了廣泛的討論。

拜科技進步所賜，現在的消費者只要動動手指，就能在網路上選購各式各樣的商品，並且透過外送服務送到家門口，省去了出門的麻煩。外送員的工作內容也變得越來越多元。事發當時，墓地的工作人員正準備將棺木放入墓穴，以便讓死者安息。而這位外送員正好在這個時候送達花籃，卻因為視線受到阻礙，不慎跌落坑中。

這起意外發生後，周圍的人們立刻反應過來，趕緊上前將外送員拉了起來。原本沉浸在悲傷之中的家屬們，也被這突如其來的狀況嚇了一跳。幸運的是，這位外送員跌入將近兩公尺深的棺材坑後，並沒有受到嚴重的傷勢，但心理上可能受到了不小的驚嚇。

更有趣的是，有網友將這段影片配上了已故女歌手惠妮休斯頓的歌曲，並且轉發到網路社群《爆廢1公社》，迅速吸引了眾多網友的目光。大家紛紛留言調侃：「外送先到了」、「導航：您已到達墓地」、「先卡位～先贏」、「搶時入土，不講武德」、「死命必達？」、「陪葬？」、「你好！您的外送已送達」、「音樂超哭北的」、「先生，要下葬要自己挖喔」、「這個穴沒用了」、「這影片好地獄！」。