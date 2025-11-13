大陸界面報導，大陸商務部新聞發言人何亞東13日主持例行新聞發布會。有記者提問，近日獲悉大陸已開始設計新的稀土出口許可制度，有望加快出口流程。何亞東表示，陸方依法依規開展稀土相關物項出口管制工作。作為負責任大國，大陸既致力於維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，又致力於維護全球產供鏈安全穩定。

大陸商務部網站消息，10月31日至11月1日，商務部安全與管制局江前良局長與歐委會貿易總司雷東內副總司長在布魯塞爾舉行升級版陸歐出口管制對話磋商。雙方就出口管制領域彼此關切進行深入、富有建設性的溝通。雙方同意繼續保持溝通交流，促進陸歐產業鏈供應鏈穩定與暢通。

陸方強調，稀土相關物項具有軍民兩用屬性，依法對其實施出口管制是國際通行做法。但美方仍執著於稀土供應武器化論調，並將這種威脅渲染至更多領域。

美媒《華爾街日報》4日報導，稱大陸憑藉數十年產業政策布局，構建起供應鏈主導地位。其通過關鍵稀土礦產流通管制，迫使美國總統川普主動尋求談判並達成休戰協議。