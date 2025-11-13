日本天王木村拓哉今（13）日迎來53歲生日，前一晚便被兩位女兒暖心「包圍」，大女兒木村心美（Cocomi）、小女兒木村光希（Koki）都在Instagram上曬出多張家庭照為爸爸慶生，其中光希更調皮上傳木村拓哉打赤膊的半裸帥照，以及他為戲染成白髮的造型，短短時間就吸引超過36萬人按讚，可見這位「國民男神」的魅力依舊無法擋。

日本天王木村拓哉今迎來53歲生日，女兒在社群上發文送祝福。（摘自木村心美IG）

木村拓哉近期擔任OWNDAYS品牌大使，於形象照中搭配「BACK in BLACK」系列黑框眼鏡，該眼鏡價格為3790元。（OWNDAYS提供）

出道超過三十年的木村拓哉，橫跨歌手與演員雙棲領域，長年穩坐亞洲演藝圈男神寶座，近年他雖減少戲劇與綜藝曝光，但私下積極經營YouTube頻道，目前訂閱數已突破兩百萬，分享生活與興趣點滴，人氣持續攀升；同時在時尚領域，他依然是許多品牌眼中的時尚風向球，近期更接下日本眼鏡品牌 OWNDAYS 全球品牌大使，以熟男風範詮釋「進化中的大人」魅力。

木村拓哉私服也熱愛配戴眼鏡。（摘自木村拓哉 IG）

木村拓哉私服也熱愛配戴眼鏡。（摘自木村拓哉 IG）

在最新廣告中，木村拓哉身著全黑造型登場，背景以金屬與岩石構築出冷冽異世界意象，經常關注他的人應該不難發現，木村拓哉是十足的眼鏡控，私服經常出現眼鏡，就連帶愛犬散步也經常換上眼鏡出門，其中他私服最愛配戴的款式就是黑匡眼鏡，此次代言形象照中他也選擇品牌「BACK in BLACK」系列黑框眼鏡出境。

他分享這次拍攝讓他驚豔於鏡框的輕盈與貼合度，「戴起來不會滑落，顏色變化也豐富，讓我會想思考在哪個場合該配哪一副。」他也笑說自己年過40後看劇本時間變長，現在挑眼鏡除了造型，更注重功能性，會選擇多焦點鏡片與防藍光設計，「對需要長時間看手機、電腦的人來說，眼鏡早就是生活中不可或缺的保護者。」