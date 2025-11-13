荷蘭擬與雷神公司合作生產中程空對空飛彈，創跨大西洋共同製造典範。該國國防部11月宣布，已獲美方批准進行可行性研究，將評估在荷蘭生產美製AIM-120「先進中程空對空飛彈」（AMRAAM）的可能性，以緩解飛彈短缺的問題，這個案例也被視為美歐防務產業合作的重要一步。

美國防務新聞（Defense News）近期報導，相關評估研究，預計於明年展開，內容包括荷蘭產業潛在的飛彈生產、組裝與維修方面能量。國防部指出，這是與歐洲北約成員國開啟聯合生產AMRAAM的第一步，目的在於加強跨大西洋防務合作、緩解飛彈供應短缺，並確保北約能持續支援烏克蘭防衛作戰。

荷蘭國防部在聲明中表示：「擴大生產對支援烏克蘭及維護北約防區安全至關重要。荷蘭希望藉此協助加快與美國及其他盟國的AMRAAM飛彈交付。」該計畫也符合荷蘭「國防工業與創新戰略」，強調主動參與國際聯合生產。

NASAM也能用，使用彈性高

荷蘭空軍目前已使用AMRAAM飛彈，搭載於F-35匿蹤戰機上，並將導入康斯伯格（Kongsberg）公司生產的NASAMS中程防空系統。儘管荷蘭尚未生產戰術飛彈，但國內如GKN Aerospace與達利斯（Thales Nederland）等航太企業具備相關技術，可望參與部分零組件或工程支援。

鄰國比利時同樣採購F-35與NASAMS系統，並與雷神母公司RTX洽談合作生產AMRAAM飛彈，但目前尚未達成協議。

美國國務院今年9月批准對荷蘭出售232枚AIM-120C-8型飛彈，總值約5.7億美元。波蘭與德國也同樣在今年獲准購買該型飛彈。據報，AIM-120曾在9月用於擊落飛入波蘭領空的俄羅斯無人機，當時荷蘭F-35亦參與攔截行動。

雷神公司近年積極拓展歐洲合作，除與歐洲飛彈公司MBDA在德國共同生產愛國者防空系統彈藥外，亦於今年8月與德國迪爾防務公司（Diehl Defence）簽署備忘錄，將在歐洲合作製造「刺針」短程防空飛彈零件。