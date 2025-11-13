黑石財經13日舉行第二屆「戰略台灣投資論壇」，是美國史上最長政府關門落幕後，第一個重量級投資論壇。執行長温建勳直言，台美共同坐擁AI紅利，估台積電只要再漲100元，台股上市櫃總市值即可突破100兆，明年應可達陣，並持續挑戰全球第七大市值市場位置。

戰略台灣投資論壇由證櫃買中心總經理陳麗卿到場致辭，立法院財政委員會鍾佳濱、李坤城、洪孟楷等五位財經立委一同與會，規格直逼外資大型論壇。邀請高力、景碩、藥華藥等十數家上市櫃企業舉行法說，聚焦提升台灣產業韌性，也替年底作帳行情揭開序幕。

戰略台灣投資論壇連續二屆於台北101大樓88樓舉辦，與外資摩根士丹利邀請國外重要客戶同個場地，頗具國際感。

展望明年，温建勳認為，美國政策反覆已成新常態，投資人逐漸習以為常，但高檔震盪難免，點名三產業可望接棒：被動、軍工、ABF。台灣已有愈來愈多家被動元件廠接獲AI訂單，甚至有新材料進行下一代產品驗證，當AI占被動更多產能，明年就有機會重演「產能排擠」的漲價效果。

行政院日前正式拍板「無人載具產業發展統籌型計畫」，不但打造千億元產值，還要成為無人機民主供應鏈的亞太中心，這項計畫將是貫穿數年的產業趨勢。此外，受惠AI需求爆發，ABF載板供應仍有短缺，亦將是矚目焦點。