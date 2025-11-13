汐止康寧街邊坡土石滑落 封閉車道清除中 17:562025/11/13 中時 王揚傑 Facebook Line Threads 複製連結 汐止康寧街邊坡土石滑落，造成路樹傾倒。（民眾提供） Facebook Line Threads 複製連結 字級設定：小中大特 汐止康寧街邊坡土石滑落，造成路樹傾倒。（民眾提供） 新北市連日降雨，汐止區康寧街、翠峰街口今（13）日下午4時許邊坡土石滑落，造成路樹傾倒，占據單向車道，新北市汐止警分局立即派員到場管制及疏導交通，汐止區公所同步派遣人員及機具到場清除，幸未造成人員傷亡。 新莊警盤查男拒報身分企圖逃逸 遭警逮捕一查是通緝犯 台北山坡防災第一道防線 水保團隊守護市民20年 基隆暖暖邊坡坍塌清160噸土方 持續封路至鳳凰颱風後 #新北市 #汐止 #邊坡 #土石 #路樹 【豔陽映照嬌俏花影 】 全台10大精選盛夏花季活動燦爛綻放 也許您會感興趣 推薦閱讀 快訊》新店產業道路車輛墜邊坡 駕駛雙腳遭壓受困 19:432025/11/09 社會 鳳凰豪雨釀瑞芳土石坍崩 全區預計勸離567人 18:452025/11/11 社會 鳳凰強風釀禍！北投立農公園「3層樓高樹木」斷裂砸民宅 09:062025/11/11 社會 樹林捷運線工程又出包 工地吊掛鐵管滑脫砸中路過車 10:442025/11/12 社會 國道1貨櫃車撞砂石車 駕駛未下車「無動靜」警消破窗急救人 19:382025/11/11 社會 根據50年前地圖作業 林口山坡地解編範圍奇形怪狀挨批 16:242025/11/12 生活 林口深夜飆車惹民怨 警追查競速車輛送辦 16:432025/11/10 社會 既成道路長期無償徵用私人土地 議員籲修法保障地主權益 14:092025/11/14 生活 瞥見行人路口「停下又走」！ 駕駛急停禮讓反遭追撞 21:262025/11/08 社會 三重轎車違規迴轉！後方機車撞上翻滾摔地 2人受傷送醫 12:302025/11/06 社會 東山國小啟動閱讀認證！走讀汐止、芋頭捲獎勵吸睛 17:102025/11/13 寶島 2026最看好誰當選新北市長？5.5萬人網路投票結果驚人 23:582025/11/14 政治 鳳凰颱風挾雨襲北海岸 野柳港清晨落石一度阻路 10:012025/11/11 社會 全球「最宜居住、旅遊、投資」百大城市出爐 台北名次進步了 22:402025/11/14 國際 鳳凰颱風來襲前夕！陳純敬視察汐止康寧街復原工程 16:422025/11/11 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。