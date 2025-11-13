汐止康寧街邊坡土石滑落，造成路樹傾倒。（民眾提供）
新北市連日降雨，汐止區康寧街、翠峰街口今（13）日下午4時許邊坡土石滑落，造成路樹傾倒，占據單向車道，新北市汐止警分局立即派員到場管制及疏導交通，汐止區公所同步派遣人員及機具到場清除，幸未造成人員傷亡。

#新北市 #汐止 #邊坡 #土石 #路樹
