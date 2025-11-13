有航空城安置戶分回五結段土地後，正在重建家園，整地下挖約1公尺時驚見基地仍有未清除的構造物，像是田埂、水利溝渠、水泥地坪等，導致工程延宕、成本大增。（徐其萬提供／蔡依珍桃園傳真）

航空城正逢安置街廓重建期，但拆遷戶開挖地基卻驚見地底埋藏水泥構造物，增添施工困難和成本，還延宕工期，議員要求全面檢討研擬賠償措施。市長張善政允諾會協助重建戶處理，航空城工程處則說，民眾挖除後會協助清運，未來類似情事比照辦理。

大園區議員徐其萬指出，有航空城安置戶分回五結段土地後，正在重建家園，整地下挖約1公尺時驚見基地仍有未清除的構造物，像是田埂、水利溝渠、水泥地坪等，必須停工待工務局和地政局現場了解，市府會勘後要求住戶得自己掏錢處理，非常不滿。

有航空城安置戶分回五結段土地後，正在重建家園，整地下挖約1公尺時驚見基地仍有未清除的構造物，像是田埂、水利溝渠、水泥地坪等，導致工程延宕、成本大增。（徐其萬提供／蔡依珍桃園傳真）

徐其萬說，假如說是房屋地基，一般民眾騰空點交，照理說整地廠商應該幫忙清運完畢，更何況他特別調空照圖，證明該地過去就是綠油油良田，田埂也是政府補助施作，市府委外廠商卻未完整整地就配地給民眾，不但開挖清運至少要自掏腰包4萬元，還導致工程延宕，恐趕不及明年2月2樓地板勘驗，影響高達300萬元的安置街廓重建協助金，直言一定非個案，要求未來大配地前訂定SOP因應。

「航空城基地太大片，若每個地方都開挖成本高！」工務局長汪在宙說，整地工程合約只針對公共工程挖除，允諾未來肉眼所見都會確實處理。

航空城工程處調查說，該地區段徵收前是農田，接收時已填土，看不出有任何設施與結構，整平時就不會向下挖掘，僅順平及施作周邊公共設施，完工後配地點交給新地主。考量為加速民眾安置街廓重建作業，決議先由民眾委託廠商挖出田埂及水利溝等構造物後，再由市府協助清運，未來若有類似情事，也將採相同作業程序辦理，以維護新地主權益。