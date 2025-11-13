台北市警局大安分局爆發風紀案！敦南所鄭姓、鄧姓2名員警涉嫌洩密、違反個資法，3日遭檢警聯手搜索辦公室及住處，查扣關鍵事證。檢方複訊後，諭令鄭員5萬元交保，鄧員則無保請回。據了解，初步查鄭姓副所長私自調閱特定情敵個資，訊後已坦承犯罪，遭到拔官調回警備隊。

這起官警涉弊案由台北地檢署指揮偵辦，聯合警政署政風室、台北市警察局政風室及大安分局，3日中午持台北地院核發的搜索票，直搗涉案員警任職的警備隊、派出所及住處，查扣相關證物。由於事證明確，檢方訊後立即對鄭姓員警作出交保處分。

由於這並非大安分局首次爆發風紀案件，此次再度發生員警涉嫌洩密、違反個資保護等重大違法情事，雖然屬於自檢，但涉案員警平日負責第一線勤務，竟涉嫌利用職務之便違法，仍嚴重打擊警界形象。

大安分局強調秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」原則，絕不掩飾、不庇縱、不護短，將全面徹查相關人員責任。分局表示，除追究涉案員警行政責任，也將連坐追究考核監督不周幹部的責任，展現整頓警紀決心。

。