世界棒壘球總會（WBSC）公布最新男子棒球世界排名，日本、中華隊與美國依然穩居前三名，分別以6676分、5112分與4283分位居第一至第三。中華隊今年在各級賽事累積946分，包括U12世界盃226分、U15冠軍80分、U18世界盃季軍418分，以及亞錦賽亞軍222分，穩定表現讓中華隊鞏固世界第二的席次。

此次排名主要根據各洲錦標賽與國際賽事成績計算，前16名順位與9月的更新相同。南韓以4192分排名第四，委內瑞拉（3612分）與墨西哥（3605分）分列第五與第六。歐洲方面，荷蘭（2690分）與義大利（1729分）仍是兩大強權，分居第10與第14名，澳洲以2591分名列第11，多明尼加共和國則以2254分位居第12。

值得關注的是，中國大陸本次成為前20名中唯一排名上升的隊伍，從第19名躍升至第17名，以1136分正式進入2027年世界12棒球賽的爭奪行列，取代跌至第19名的英國（975分）。

依據WBSC規定，2025年底世界排名前12名球隊將直接晉級2027年12強賽，排名第13至18名及兩支外卡球隊將於2026年進行資格賽。資格賽預計分兩組進行，前兩名可取得正賽門票，屆時將有16支球隊角逐冠軍。隨著資格賽時程逼近，亞洲與歐洲的中段球隊競爭將愈發激烈。