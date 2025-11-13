資深媒體人陳文茜去年底確診罹患黑色素腫瘤，歷經多月治療後，她今（13）日在臉書發表《自行宣告康復》一文，以幽默卻堅定的筆調，寫下自己面對疾病的心境轉折。她表示，兩個月前已自行決定停止免疫療法，並笑說「自行宣告和癌細胞說再見」。

陳文茜在文中提到：「選舉時，常常有候選人為了鼓舞群眾，票數開到一個階段，即自行宣布當選。上個星期，我自行宣告我的癌細胞Bye Bye，兩個月前，我自行決定停止免疫療法」。

她指出，免疫療法是對她的黑色素腫瘤唯一有療效、能避免死亡的藥物，但病情兇猛，「可以一個月內從2變成8，再變成11，我戲稱魚丸湯，因為它長得太快。」她補充，所使用的免疫療法藥物來自兩個頂尖來源：一為日本本庶佑與小野藥廠合作研發，另一則出自美國最著名癌症醫院MD Anderson創辦人之手，專門針對黑色素瘤設計。在免疫療法問世前，得Melanoma黑色素瘤的病人，通常活不過三個月，「美國尤其澳洲人最惡的癌王」。

陳文茜表示，儘管自己並非白種人，卻從肺部黏膜長出三個腫瘤，並迅速轉移全身、侵入腦部。她感嘆，疾病一旦發展至第四期，除了忐忑與恐懼，更多的是對生命長短的體悟：「我回想去年底開始治療後，除了寫遺囑很麻煩外，其他就豁出去了。反正已經……不要變成呆子就好。」她也堅定表示：「生命有長短，各憑運氣，只能養成聽天由命的態度，日子一天天好好過」。

回顧這一年治療過程，陳文茜坦言自己都不想回憶，但印象深刻的是免疫療法攻擊胰臟時，讓她每天都想吃剉冰。「從雪舫冰淇淋、義大利Venchy，到迪化街『吃兩嘴』的剉冰，吃完荔枝、西瓜汁、木瓜牛奶、蜜桃成熟時，血糖飆到700以上。半夜口咬冰塊，好像住院，又好像在兒童樂園。」之後被醫師禁止甜食並安排每日抽血糖，她仍苦中作樂地與醫師討價還價：「可不可以長效胰島素打完，再打個短效，讓我吃得開心、活得安心。」最終醫師心軟，只留下一小串荔枝讓她解嘴饞，其餘全數沒收。她笑說：「真該找孫翠鳳教我唱一段哭調……我身騎白馬喔，荔枝沒得吃……」。

然而，長期治療的副作用讓她身心俱疲。「當兩個月前我已經分不清免疫治療是在殺癌細胞，還是在殺我的時候，我攤在地上，大叫：『我自行宣告康復！』」如今停止免疫療法後，身體仍留下無數後遺症，但她選擇以平靜面對，珍惜當下生活。「朋友們聽到我停止免疫治療，有的哽咽、有的落淚，只有我覺得自己把握了好的生活品質，人活得長，不如活得好」。

面對這場與死神的拉鋸戰，陳文茜展現特有的冷靜與幽默。她最後以灑脫語氣結尾：「為了防止這個怪病超過80%的復發率，我想先解決自己的復胖率。」並感性向所有關心她的人道謝：「謝謝這段時間所有關心我的朋友，特別是你們，這一生，我太幸福」。