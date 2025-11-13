巴西航空工業公司(Embraer )宣布，旗下的 A-29 「超級大嘴鳥」(Super Tucano)輕型攻擊機，在略作修改之後，就具有攔截無人機的性能，這一任務範圍，對如今不斷變化的戰場威脅，顯得格外重要。

防衛部落格(Defense Blog)報導，巴西航工的新聞稿表示，A-29攻擊機此次的升級，充分利用該平台現有的能力，引入了針對反無人機作戰任務優化的特定系統後，它的感測器、資訊鍊和精確導引武器，能夠高效、低成本的探測、追蹤和摧毀無人機系統。

該公司表示，增強型A-29能夠透過專用資鏈接收目標座標(可疑無人機的大略位置)，再利用飛機上的光學/紅外線（EO/IR）感測器，輔以原先就有雷射標定器來鎖定無人機位置，就能以它最常用的70公釐雷射導引火箭(APKWS，先進精確殺傷武器系統)，或和翼載50口徑機槍來摧毀敵方無人機。

A-29 超級大嘴鳥攻擊機以其多功能性和堅固性而聞名，是一款專為在惡劣環境下進行作戰、訓練行動而設計的渦輪螺旋槳飛機。其堅固的設計使其能夠在簡易跑道和前沿作戰基地起降，支援包括近距離空中支援、空中遮斷、邊境監視以及情報、監視和偵察 (ISR) 在內的各種任務。目前超級大嘴鳥攻擊機在全球累積飛行時間已超過60萬小時，於全球22個國家的空軍服役，確立了其作為同類輕型攻擊和多用途飛機的領先地位。