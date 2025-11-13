桃園市議員張碩芳13日爆庇護生遭壓詐，涉嫌超時工作、未達每日績效要睡地板、還有教戰手冊賣慘。勞動局坦言該業者以嚴苛著稱，轉銜跟穩定度佳，但清查發現多項缺失，其中無法提供出勤紀錄跟薪資給付部分，最重將廢照，將無法領取每年300萬元補助。

張碩芳說，她日前舉辦公益活動，見2名庇護工場學生在烈日下賣商品，之後又在桃園萬聖城待到晚上8點還在銷售，質疑工時超過8小時，她上前關心，2人分別是妥瑞症跟唐氏症少年，自承單日業績未達1萬元不能回家，會被罰睡公司地板，讓她心疼不已。

張碩芳深入了解，該庇護工場成立3年，並無生產線，販售糕餅全是買來的，外出銷售前還要精神喊話，根本是掛羊頭賣狗肉，質疑業者領取每年300萬元補助，卻涉嫌壓榨庇護生，呼籲市府保護身障生。

勞動局身障科指出，桃園有19個庇護工場，可提供170個工作機會，平均轉銜率12.5％，較全國轉銜率5％高，而案發庇護工場民國111年10月成立以來，共有18位庇護生，轉銜成功有4名，轉銜率約22.2％。

勞動局訪查該庇護工場，並與員工家長勾稽，未訂業績門檻，也無睡地板情事，但查無完整出勤記錄、也超過勞動契約規定19點30分出勤時間，雖然員工稱有給付加班費，但仍要靠出勤記錄了解加班費計算是否正確，外展時也未有專業人員指導或陪同，已要求限期改善，若拒絕提供出勤跟薪資給付紀錄將廢止其庇護工場許可證，違法勞動法令部分也會究辦。

業者澄清，活動現場有攤位，老師能掌握學生動向，也都有按照勞基法給付薪資，外展時不會讓學生舟車勞頓回林口打卡，將待收到公文後向市府釋疑。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。