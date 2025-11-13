64歲的郭文秀主廚是亞洲Fine Dining界的傳奇人物，豐富且完整的資歷讓他被業界譽為「新加坡法餐之父（Father of Singapore French Cuisine）」。（圖／台北晶華酒店）

歲末年終，進入聚餐旺季，台北晶華酒店特邀擁有「新加坡法餐之父」美名的名廚郭文秀（Justin Quek）客座指導，藝烹一系列融合亞洲香料與法式技法的星洲料理迎饕客，即日起至12月31日，館內的「azie」與「栢麗廳」推出「星洲老爺 味遊新加坡」美食活動，菜色包括湯底滿溢鮮蝦與椰奶香氣的「新加坡叻沙麵」、充滿南洋風味的「香蕉葉炙烤鮮魚烏達」與「香烤豬肉沙嗲」，以及「主廚特製明蝦拉麵」等星國美饌。

「主廚特製明蝦拉麵」以濃郁鮮甜的蝦湯融合日式湯底與星洲香料，湯頭鮮醇厚實，明蝦彈牙。（陳韻萍攝）

辛香濃郁卻又不失清爽層次的「新加坡叻沙麵」是熬煮蝦殼與各式香料，並加入椰奶製成金黃湯底，風味迷人。（圖／台北晶華酒店）

此次受邀來台的郭文秀主廚是亞洲Fine Dining界的傳奇人物，豐富且完整的資歷讓他被業界譽為「新加坡法餐之父（Father of Singapore French Cuisine）」；近年來，他因為受到業界推崇而擁有「星洲老爺」的尊稱。現年64歲的郭文秀做起菜來，神情專注、眼神閃閃發光，動作俐落卻細膩，可以看出這位一輩子與廚房為伍的職人對烹飪無比的熱情與執著。

擁有「新加坡法餐之父」、「星洲老爺」尊稱的名廚郭文秀客座台北晶華指導，帶來融合亞洲香料與法式技法的星洲料理。（圖／台北晶華酒店）

郭主廚曾於巴黎及摩納哥多間米其林星級餐廳歷練，返新後擔任當地米其林三星的法式餐廳「Les Amis」首席主廚，以「亞洲食材ｘ法式技法」開創新風潮。他曾擔任新加坡前總理李光耀、微軟創辦人比爾蓋茲等人的御廚，亦是首位受邀參加德國漢莎航空「星級主廚計畫」的亞洲主廚。郭主廚憑藉著融合東西料理的哲學，持續於全球各地舉辦客座與顧問計畫，推廣以亞洲香料詮釋法式細膩的獨特餐飲美學。

「星洲老爺 味遊新加坡」美食活動於「azie」餐廳限時販售的「JQ's鑊炒龍蝦麵」，這是郭主廚在新加坡餐廳的招牌之作。（圖／台北晶華酒店）

針對此次客座，郭主廚為中庭「azie」餐廳帶來多道特色獨具的經典菜色，其中「JQ's鑊炒龍蝦麵」是將新鮮龍蝦與特製高湯翻炒，鑊氣與鹹鮮交織成令人飽足滿意的佳餚，這也是郭主廚在新加坡餐廳的招牌之作。「主廚特製明蝦拉麵」則以濃郁鮮甜的蝦湯融合日式湯底與星洲香料，湯頭濃醇厚實、明蝦彈牙，噴香誘人；另一款香氣十足的「新加坡叻沙麵」，是熬煮蝦殼與各式香料並加入椰奶製成金黃湯底，精準展現辛香濃郁卻又不失清爽層次的迷人滋味。

其他值得推薦的還有結合花生醬與東方香料的「炭烤沙嗲羊排」；以鳳梨、秋葵與辣椒堆疊出酸香辣韻的「娘惹酸甜椒醬酥炸海魚」，還有以貢布白胡椒燉煮排骨、溫潤濃郁的「新加坡肉骨茶」等，道道皆展現郭主廚融合東西的精湛廚藝與味覺創意。「azie」餐廳單點菜色每道580元加1成起。

「娘惹酸甜椒醬酥炸海魚」以鳳梨、秋葵與辣椒堆疊出酸香辣韻，堪稱白飯小偷。（陳韻萍攝）

「星洲老爺 味遊新加坡」美食活動於「栢麗廳」自助餐檯上供應的「星洲咖哩雞襯洋芋」，讓人宛如置身新加坡街頭。（陳韻萍攝）

「栢麗廳」自助餐廳則以「沉浸式星洲市集」為主題，除了滿佈餐檯的料理之外，更以空間佈置重現熱帶南洋的節慶氛圍，食客可品嘗到「星洲咖哩雞襯洋芋」、「香蕉葉炙烤鮮魚烏達」、「香烤豬肉沙嗲」等料理，現場也設立「新加坡叻沙麵」與「鮮蝦拉麵」現烹專區，食物香氣與熱氣氤氳，讓人彷彿置身新加坡街頭。「栢麗廳」自助餐廳午、晚餐時段供應，每人1580元加1成起。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，「栢麗廳」自助餐廳過往推出眾多異國美食節，包括日本屋台美食祭、泰國南洋美食月及越南富國島美食嘉年華等，都深受顧客好評。「飯店希望持續以多元國際主題邀請世界各地名店與名廚客座，讓賓客在台北就能品味世界，體驗更豐富的飲食文化。」