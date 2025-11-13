台中市霧峰區發生一起因感情糾紛血案，32歲洪姓板模工和51歲李姓女子交往後分手，女方找人上門討債，沒想到引發衝突，釀成1死1傷。洪男辯稱自己是為了自保才持刀反擊。台中地院國民法官審理後，今天認定洪男確實有防衛情狀，但手段過當，依殺人罪與殺人未遂罪合併判刑8年6月，全案仍可上訴。

根據檢警調查，洪男與李女原本是姊弟戀情侶，去年中秋節分手後，李女認為對方應歸還她贈與的10多萬元現金與金飾，便委託33歲鄭姓友人出面討債。

鄭男去年9月23日清晨6時多，帶著朋友37歲高男一起前往洪男住處理論。雙方談判破裂，洪男突然持刀猛砍，造成高男傷重不治、鄭男頭部受傷送醫後撿回一命。洪男則自己也受傷，雙手都有撕裂傷。

警方趕到現場時，屋內血跡斑斑、樓梯間滿是血腳印，情景相當駭人。洪男事後投案，供稱「只是想保護自己，不是要殺人」，並稱對方闖入家中、動手毆打，他才反擊。

台中地方法院10日起由職業法官、國民法官組成的合議庭，歷經多天審理。檢方認為，即使對方討債行為違法，也不能以奪命方式回應。雖然洪男沒有死刑或無期徒刑的必要，主張不構成正當防衛，但仍應依殺人與殺人未遂兩罪合併判刑7年半到9年。台中地院國民法庭今下午宣判，認定洪有防衛過當，不符合情堪憫恕，依殺人、殺人未遂2罪，合併判洪男8年6月，仍可上訴。