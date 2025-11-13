彰化一名人妻阿芳（化名）指控，女講師小雪（化名）明知她的丈夫阿強（化名）為有配偶之人，卻仍在婚姻期間與其發展超越普通朋友的親密關係，嚴重侵害她的配偶權，導致夫妻最終離異，因此憤而提告求償60萬元。彰化地方法院審理後，認為小雪侵害屬實，但金額過高，日前判決小雪應賠償40萬元。全案可上訴。

阿芳主張，她與丈夫阿強婚後育有一名子女，但小雪明知對方為有配偶之人，仍於其婚姻關係存續期間，發生如社群媒體上的親密貼文等逾越份際的行為，共同破壞她婚姻圓滿幸福，因此依民法規定，向小雪請求精神損害賠償60萬元。

法院審理時，小雪經合法通知，未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀作任何聲明或陳述。法官根據阿芳提出的Instagram貼文、限時動態截圖及關鍵錄音譯文等證據，認定阿芳主張之事實為真。

判決指出，根據錄音譯文內容，小雪曾對阿芳表示「因為我從一開始知道的時候，你們就已經要談離婚已經好一段時間了」、「阿強跟我說你們不好很久了」、「因為他都跟我說律師就快要處理好了」等語。這段對話成為法院認定小雪「知情」的關鍵證據，證明她早在113年間就知悉對方為有配偶之人，卻仍持續交往，主觀上具有故意，已構成侵害配偶權，且情節重大。

法官審酌雙方身分、地位、經濟狀況及侵害情節後，認定阿芳請求的精神慰撫金以40萬元為適當，逾此範圍之請求則予駁回。可上訴。