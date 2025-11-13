外媒報導，美國總統川普11月稍早明確表示，不希望輝達向中國出售其最先進的AI晶片。但在印尼首都一棟高大的無窗建築內，約2,300顆此類晶片已準備好為一家中國AI公司服務。

華爾街日報的一項調查追溯一連串跨越數國的交易，發現這些晶片是如何運入坐落在一所私立學校，以及一處高檔公寓大樓之間的資料中心。安排這筆交易的一家公司，是一家被列入美國貿易黑名單的中企子公司。

儘管美國推出旨在阻止中國獲取高階晶片的規定，但沒有證據表明這些交易違反美國法律。

一些美國前任和現任國家安全官員表示，美國應審查此類交易。輝達和其他科技公司則主張減少出口管制，強調更好的做法是讓世界其他地區依賴美國技術，並為美國的創新提供資金。

值得注意的是，一些公司透過中間人將實體晶片帶入中國。外媒此前報導，已在澳洲和馬來西亞施行的另一個日益盛行的變通辦法是：在海外租用算力，將數據拿到中國境外，然後再帶回國內。