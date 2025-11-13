NFL退役球員馬特（Matt Kalil）近日因前妻海莉（Haley Kalil）直撥發言，意外爆紅引來網友熱議。（圖／美聯社）

近日，由於前妻公開的言論，已經退役的前美國國家橄欖球聯盟（NFL）球員馬特·卡利爾（Matt Kalil）意外地成為了網路上的熱門人物。因為他的前妻，著名模特兒海莉·卡利爾（Haley Kalil）在一次直播中坦承，他們婚姻最終走向終結的主要原因，竟然是因為「尺寸過於巨大」，她甚至將其比喻為「兩罐可樂」，導致他們無法擁有正常的性生活。這段話一經公開，立刻在網路上引起了廣泛的討論，甚至吸引了成人平台OnlyFans上的一位知名創作者出面發表看法，他表示如果卡利爾轉行進入成人產業，肯定能夠賺取大量的金錢。

根據《每日郵報》（Daily Mail）和《TMZ》的報導，海莉在直播中坦率地說：「這是最根本的原因……我愛他，但他擁有的情況就像是全世界只有0.01%的人才會遇到的。我們真的嘗試過非常多的方法，包括尋求諮商、看醫生，甚至研究抽脂之類的解決方案，但最終還是行不通。」

海莉強調，她與前夫之間存在著深厚的感情、共同成長的經歷以及緊密的連結，而這些內容也在她的直播中有所提及，只是沒有受到外界充分的關注。馬特·卡利爾今年36歲，曾經效力於明尼蘇達維京人隊（Minnesota Vikings）、卡羅萊納黑豹隊和休士頓德州人隊，並且曾經入選明星賽。

海莉在2019年成為《運動畫刊》泳裝特輯的模特兒，她與馬特的婚姻維持了約七年，於近年正式結束。針對海莉的說法，除了引發網路上的熱烈討論之外，甚至還出現了成人平台OnlyFans上的知名創作者「Girthmasterr」（真名Ben）親自發表意見。他認為，如果卡利爾轉戰成人產業，絕對能夠賺到盆滿缽滿，「他絕對會是大尺度影片拍攝的熱門人選。」

此外，成人直播平台CamSoda也趁勢發出30萬美元（約新台幣960萬元）的邀請，希望卡利爾能夠擔任他們的品牌大使。副總裁達倫·派克（Daryn Parker）表示：「你能夠承受球場上和球場下的衝擊，並且能夠堅挺地面對，這完全符合我們『自信不設限』（Big Confidence）行銷活動的精神。」這個活動主要強調男性自信、正向以及幽默的形象，如果卡利爾接受合作，將會參與多支輕鬆風格的短片拍攝。

對於這段訪談所引起的爭議，海莉也在本週透過《TMZ》做出回應，表示自己並沒有想要傷害前夫的隱私：「我非常尊重我們之間的情感，也很重視他的隱私。但這段長達一個半小時的訪談內容，其實談論了更多關於我們婚姻中的愛、成長以及連結，只是大家只擷取了其中一句最勁爆的話來放大。」