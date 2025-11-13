南韓濟州島近期接連發現寫著「鐵觀音」、「烏龍茶」的包裝袋漂到海岸邊，裡面裝的是K他命。

南韓首度發現「茶包毒品」。旅遊勝地濟州島居民近期接連發現小包裝的中國茶葉沖到海岸邊，打開發現沒有半片茶葉，全是南韓法律列為禁藥的毒品「K他命」，9月29日以來至昨（12日）累計至少12起，總重量31公斤，可供103萬人同時吸食，這個數字遠多於濟州島居民總數，全島短期內發現分布集中且如此大量的毒品，前所未見。這些「假茶包」源頭成謎，依洋流判斷不排除來自東南亞，由於缺乏跡證，有待利用「毒品指紋」研判產地。

綜合《韓民族日報》、《韓國中央日報》、英國廣播公司等多家媒體報導，過去50天之內，濟州島多地海邊陸續有居民拾獲印有中文字的鋁箔小包，表面印有「茶」、「烏龍茶」、「鐵觀音」等簡體中文字樣，然而這些茶包裡面裝的是俗稱「K他命」的氯胺酮（ketamine）。氯胺酮在醫療手術可當成麻醉劑，但在許多國家成了嗑藥者吸食的違禁藥品，恐導致身心嚴重損害，可能損傷心臟、肺臟。

請求國際合作調查

Drugs disguised as tea keep washing up on this S Korean holiday island https://t.co/hyT23UPYmI — BBC News (World) (@BBCWorld) November 13, 2025

截至目前單次查獲最大量是10月15日，濟州島西南部城市西歸浦海灘清潔工發現多達20公斤的「大包裝」茶包毒品；其餘案件每包均為1公斤。最新一起是昨天（12日），濟州島東北岸的小島「牛島」環保人員發現1包「鐵觀音」，裝了約1公斤異物，很可能也是毒品；「烏龍茶」包裝印有相同的QR code。這些茶包能浮在水面，濟州島緝毒部門認為很可能是隨著洋流漂到濟州島，除了洋流方向，今年4月柬埔寨曾查獲偽裝成茶包的毒品，因此現階段研判可能來自東南亞。海岸防衛隊已向日本、美國等7國請求合作調查。

當局本周組成超過800人的調查隊伍，包括軍警、海防、政府、海關、情報單位、環保機關、志工團體等，目前主力放在濟州島北岸的濟州市附近巡邏檢查，搜尋重點為島上3個最容易因洋流匯集海漂垃圾的區域，包括濟州港周邊。當局也出動探嗅犬、巡邏艇、水下無人機支援，搜尋行動持續至少1到2星期。官員警告，一旦在海邊發現可疑包裹務必儘速報警，切莫觸摸開啟，持有或販運毒品均屬違法行為。

濟州島當局已組成綜合人力，在北部海岸多處岸邊加強查緝「茶包毒品」。

海防單位說明，除了濟州島，南韓東南部城市浦項、朝鮮半島東南方的日本對馬島，均曾發現類似「茶包毒品」。包裝袋未發現毛髮、指紋、DNA等跡證，由於缺乏更多證據，調查已陷入停滯。待化學分析結果出爐，或可根據分子結構、混合方式找出「毒品指紋」研判可能的產地，預計需時2個月時間。

濟州島海邊是居民與觀光客經常出入的場所，包括兒少。有些居民批評當局動作太慢，拖了一個多月才有反應；也有人認為重點應擺在防止更多毒品海漂到南韓。漢城大學毒品酒精成癮學系教授尹興熙（Yoon Heung-hee，音譯）認為，這些「假茶包真毒品」背後可能藏著更大的犯罪集團，有些集團利用海漂運毒，把裝有追蹤器的包裹投放入海，便於追蹤收件。他也警告，濟州島機場、港口查驗鬆懈，有可能成為毒品走私進入南韓的漏洞。

