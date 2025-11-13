2026年世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月登場，衛冕軍日本隊正積極籌組陣容，目標挑戰二連霸。焦點自然落在洛杉磯道奇「日籍三本柱」大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希。然而，根據日媒報導，道奇總管戈梅斯（Brandon Gomes）對三人是否參賽僅低調回應「目前還沒有討論」，顯示球團採消極態度。

日媒《中日體育》指出，道奇內部對三位日籍球星的參賽態度並不積極。尤其是王牌投手山本由伸，本季從開幕戰起即為輪值穩定核心，例行賽與季後賽合計超過30場登板，並在世界大賽第7戰「中0日」登板救火，奪下世界大賽MVP。

球團憂心他若提前進入經典賽備戰，可能影響休賽期恢復與新球季調整，因此傾向拒絕日本隊的徵召。一名高層透露：「他整年負荷極高，現在最需要的是恢復，而不是提前開工。」

另一位焦點佐佐木朗希，今年在季後賽改任終結者大放異彩，但明年預計回歸先發輪值。道奇希望他能在春訓中完成完整的先發訓練周期，避免因經典賽臨時調整造成節奏混亂。球團人士坦言：「他還年輕，若為短期賽事打亂訓練進度，風險太大。」

相較之下，大谷翔平被認為是三人中最有機會代表日本出征的人選。由於他與道奇合約採延遲支付制度，球團實際薪資壓力較低，加上他在全球的代表性與商業影響力，道奇即使想保留，也難以強硬阻止。

外界預期，未來數周道奇與日本隊之間將展開協調攻防，如何平衡球團利益與國家榮譽，將成為經典賽前最大變數。若三人全數參賽，將重現上屆「侍JAPAN黃金投手陣」的豪華組合；但若道奇堅持保留，球迷期待的「日籍三本柱合體」恐再度落空。