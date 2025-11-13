正當外界焦點都在波克羅夫斯克（Pokrovsk，俄稱紅軍城）、康斯坦丁諾夫卡（Konstantinovka，康城）以及庫皮揚斯克（Kupyansk）時，俄羅斯東方集群部隊（Vostok）連日向烏克蘭東南部第聶伯州－扎波羅熱州軸線，胡里艾伯勒（Hulyaipole）地區推進，目標是控制R-85公路，切斷烏軍在當地防線的北方補給路線。根據俄方說法，部隊在多個區段推進達10公里，形勢快速惡化，迫使烏軍高層罕見承認潰退，丟城通報甚至還要早於俄國防部聲明，俄獨立軍聞媒體分析認為，烏方可能在鋪成一場心理戰，料將結合實際反攻行動與宣傳並進。

綜合俄國獨立軍事媒體Rybar報導以及國內烏俄戰爭觀察家邱世卿分析，烏克蘭南方防衛司令部表示，部隊「在持續的砲擊與空襲下，被迫撤往更有利位置」。不過據俄方情報指出，烏軍在當地幾乎無兵可退，戰力嚴重消耗。

邱世卿12日分析指出，俄軍在南頓涅次克—胡里艾伯勒前線持續推進，第29集團軍攻入奧列斯托皮利西側，迫使烏軍撤入村內。第36集團軍清理達尼利夫卡附近林地；第5集團軍奪下諾沃耶與斯拉德科耶兩處烏軍大型防陣，第114摩步團控制新烏斯佩尼夫西克村，縱深推進約3公里。

2025年11月12日，第聶伯州－扎波羅熱州軸線、胡里艾伯勒（Hulyaipole）方向概況圖。（Rybar團隊授權使用）

Rybar分析指出，在羅夫諾波列（Rovnopol）與亞布洛可沃（Yablokovo）一帶，烏軍情勢最為嚴峻。據報第20軍團指揮部內部謊報戰情已造成嚴重誤判，多數烏軍單位被派往形勢明顯無法防守的地點。

烏克蘭第102國土防衛旅的一個營幾乎全滅，陣亡與失蹤人數達數十人；另有消息指出，第125旅第218營也遭到猛烈攻擊，幾乎被摧毀。

Rybar團隊特別點出，烏方通報失守的地區比俄方官方聲明還早，這種情況極為罕見，分析認為，這可能與烏方正在籌備心理戰有關。目前東方集群部隊正沿著廣闊戰線持續推進，同時抵禦烏軍反攻，俄方評估，烏軍在失去重要據點後，勢必會展開一波激烈反擊與宣傳戰。