11月中旬起，財氣如潮湧來，特別是屬鼠、龍、馬、豬之人運勢亮眼、機會紛至。《搜狐網》指出，4生肖若能在貴人扶持與機運開啟時，穩中求進、見好就收，財庫自然豐盈。無論是投資、事業還是副業，皆有意外收穫，財富增長勢不可擋。

生肖鼠

屬鼠的人聰明靈動，11月中旬起「子水當令」，正偏財皆旺。投資、買賣機會紛現，直覺特別準。可別貪心，見好就收，多聽長輩建議可避雷。想旺上加旺，不妨在辦公室東北角放小魚缸，水生木、木生財，添運又聚氣。

生肖龍

屬龍的人11月運勢扶搖直上，「紫微星」高照，事業貴人出現，機會連連。人脈即財脈，社交場合別推辭，靈活應對自能收穫豐厚。居家明亮能聚財，隨身配戴黃水晶，有助決斷與信心，關鍵時刻更能一擊即中。

生肖馬

11月中旬起火星入財帛宮，屬馬的人財運旺盛，越忙越有錢。業績高漲、訂單如雪片飛來。但過勞易傷身，務必兼顧休息，維持良好體力。桌上放盆綠蘿可延財氣，飲食均衡、作息規律，精力充沛才能長久旺財。

生肖豬

屬豬的人1月中旬福德宮得吉星加持，正副業齊進，收穫驚喜。過往努力化為財富回報，貴人運亦強，但借貸往來需謹慎，「借急不借窮」為上策。床頭放紅包內藏88元，寓意「八方來財」，穩健理財，福運自來。

