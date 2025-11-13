女星洗菜（王宇君）以甜美笑容和火辣身材圈粉無數，過去因熱愛籃球、擅長三分球而被封為「籃球女神」。近日她在社群平台曬出一組海邊美照，畫面中陽光、藍天與海相映，洗菜以一襲緊身蕾絲長洋裝亮相，性感又不失氣質，展現出令人驚豔的完美曲線。

洗菜發文透露近況，「我跟秋天的陽光一樣，都挺溫柔的，只是三個禮拜沒發文了，嘻嘻」。照片中可見，洗菜身穿咖啡色貼身長裙，布料帶著細緻蕾絲花紋，緊貼著她的纖腰與修長雙腿，側邊開衩的設計更增添幾分嫵媚氣息，她腳踩黑色細帶高跟鞋，微微踮起腳尖，姿態優雅又俏皮。

其中轉身背對鏡頭的背影，細肩膀與流暢的背部線條一覽無遺，腰臀比例完美，展現出修長勻稱的身形，氣質與性感兼具，背景是一條臨海公路，湛藍海岸與翠綠山巒相映，陽光灑在她的髮絲上，顯得格外閃耀，洗菜微笑回眸，相當唯美，不過貼文滑到最後，搞笑反差的實況逗樂大批粉絲。

網友們紛紛湧入留言區：「漂漂亮亮！」、「超美呀」、「最愛最後一張」、「最後一張……一定要這麼反差嗎？」、「最後一張每次都沒有讓我失望」、「最後一張是露出本性嗎」、「好險有滑到最後一張」。洗菜自出道以來自然率真的形象深受喜愛，平時在社群上常分享籃球運動影片，展現運動女孩的陽光魅力，這次曬出海邊美照，不僅展現出她的好身材與成熟女人味，也讓粉絲更加期待她展現多變穿搭。