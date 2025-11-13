台中市北屯區傳出人倫悲劇！一名82歲曾姓獨居老婦，因用水量異常暴增，自來水公司察覺有異通報警方。13日下午警方會同里長、社工破門而入，驚見老婦已陳屍屋內多時，遺體嚴重腐爛僅剩白骨，初判死亡時間恐長達2至3個月。現場無打鬥痕跡，初步排除他殺嫌疑，確切死因仍待檢警相驗釐清。

台水公司發現，該戶在短短2個月內用水量竟高達6000度，遠超過一般家庭用量，察覺有異隨即通報警方。警方獲報後，13日下午緊急聯繫當地里長及社工人員，共同前往北屯區該處住宅關心，未料破門後映入眼簾的竟是這般駭人景象。

死者鄰居透露，曾婦長期獨居，生活習慣較為規律，平時晚間常會外出撿拾回收物，或至附近廟宇走動，但近2、3個月來卻再也沒有人看過她的身影。由於住家周邊並未傳出任何異味，左鄰右舍也因此未能及時發現這起不幸。

轄區警方表示，經仔細勘查，現場門窗完好、無破壞痕跡，屋內也無打鬥跡象及財物損失，初步排除有外力介入。據了解，曾婦女兒接獲通知後已前往警局完成筆錄，對母親死因沒有意見，全案將報請檢察官相驗，以查明確切死亡原因。