政府普發現金一萬元開跑，完成登記入帳者，已從11 月11 日晚間6 時起陸續入帳。有YouTube頻道12日針對「這次普發現金一萬，你認為是誰的功勞？」進行網路投票，截至今天晚上，高達87%網友認為是藍白在野黨；僅4%認為是民進黨。

《不禮貌鄉民團》YouTube頻道12日起針對「這次普發現金一萬，你認為是誰的功勞？」進行網路投票，截至今天晚上8點36分，已有17.4萬人參與投票，87%的網友認為是藍白在野黨；4%認為是民進黨；9%不清楚/都有功勞。

網友留言表示，「民進黨一直擋，還有4%認為他們有功，洗腦真可怕」、「印象深刻，在7月中藍白合力三讀通過普發10000，記得當時賴清德希望能補助台電光電，但因為改路名和大罷免等浪費公帑行為，讓很多民眾根本不想給政府」、「我只知道民進黨現在收割功勞，當初在嗆、在擋，現在變自己的」、「藍白立委之外、還有勇於出來投反獨裁黨的選民，若不是大罷免大失敗，也不會有一萬塊」、「絕對不會是民進黨的功勞」、「當初不是說違憲嗎？會害國家空轉嗎？」、「民進黨說是違憲、癱瘓國家、債留子孫，現在卻拿來當政績」。