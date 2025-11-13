網路交友軟體多，高雄一名黃姓男子透過交友軟體認識一名國中少女，明知對方年僅14、15歲，身心未臻成熟，竟仍把持不住，將少女帶回住處發生關係。事件曝光後，高雄地院審結，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判處黃男有期徒刑5月，全案可上訴。

判決指出，黃男在網路交友軟體上結識A女（化名），明知A女案發時僅是名國中生，屬於14歲以上未滿16歲的少女，竟於去年9月15日凌晨0時30分許，將A女帶回其位於高雄市的住處房間內，在雙方合意的情況下，與A女發生一次性交行為。

法院審理時，黃男對犯行坦承不諱，法官根據A女證詞、驗傷診斷證明及監視器畫面等事證，認定黃男罪證明確。儘管雙方是你情我願，並無強迫情事，但由於A女在法律上屬於未滿16歲的未成年人，性自主判斷能力尚未健全，黃男的行為已觸犯刑法。

法官在量刑時考量，黃男未能克制一己私慾，與未成年少女發生性關係，且事後未能與A女及其家屬達成和解，彌補所造成的傷害，行為實屬不該。但念在其犯後態度尚可，坦承犯行，且無前科紀錄，最終依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，處有期徒刑5月。可上訴。

