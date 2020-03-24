【防疫看台灣】老外大讚台灣已達國際水準 防疫政策讓人民好安全 18:082020/03/24 有影 蔡惠綸 、 陳依仁 、 范佐意 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 【防疫看台灣】老外大讚台灣已達國際水準 防疫政策讓人民好安全 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎持續延燒，世界各地面臨疫情危機。而台灣的防疫政策受全球肯定，不論是防疫的速度，或是發放口罩的政策，都讓長期旅居在台灣的外國人讚譽有加。 【防疫看台灣】老外大讚台灣已達國際水準 防疫政策讓人民好安全 來自節目【二分之一強】的藝人賈斯汀更說明在美國的朋友疑似確診，但診所不但沒有檢驗還直說就是喉嚨發炎，讓賈斯汀對於美國的解決方式十分驚訝。不斷讚嘆台灣的防疫措施已達國際標準而且非常完善。還在影片中感謝所有的醫護人員及前線的防疫人員，因為有你們的堅持台灣才能把這個疫情控制得這麼好。 (有影) #新型冠狀肺炎 #口罩 #台灣疫情 #陳時中 #美國 #COVID-19 #健保 也許您會感興趣 有影熱門新聞 獨!紐約華僑前線觀察 美疫當前 經濟蕭條醫療資源缺？ - 時事 - 有影 如何制服十二星座？牡羊就是做愛做愛做愛 - 趣味 - 有影 你知道機場托運時 行李都經歷了什麼嗎？ - 搜奇 - 有影 別再喝這些桶裝水 看完分析後真的太可怕了！ - 生活 - 有影 富豪獨子放棄千億財富寧出家 現代釋迦牟尼故事 - 搜奇 - 有影 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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