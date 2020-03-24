新冠肺炎持續延燒，世界各地面臨疫情危機。而台灣的防疫政策受全球肯定，不論是防疫的速度，或是發放口罩的政策，都讓長期旅居在台灣的外國人讚譽有加。

【防疫看台灣】老外大讚台灣已達國際水準 防疫政策讓人民好安全

來自節目【二分之一強】的藝人賈斯汀更說明在美國的朋友疑似確診，但診所不但沒有檢驗還直說就是喉嚨發炎，讓賈斯汀對於美國的解決方式十分驚訝。不斷讚嘆台灣的防疫措施已達國際標準而且非常完善。還在影片中感謝所有的醫護人員及前線的防疫人員，因為有你們的堅持台灣才能把這個疫情控制得這麼好。

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