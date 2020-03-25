中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布，國內新增19例確診個案，總確診數已達到235例。

全民防疫大作戰！口罩、酒精、乾洗手到處缺貨，除了飛沫與接觸傳染外，新冠肺炎又新增一個可能性──糞口傳染，在通風不良的廁所沖馬桶就有被傳染的風險。

這次《中時電子報》邀請到家庭醫學科醫師陳柏臣受訪說明，上完廁所沖馬桶，若不放下馬桶蓋，病毒可能會散播到空氣中，甚至因沖水力道過大噴濺至皮膚，到底要怎麼正確如廁，才能有效降低疾病感染風險，醫師將會教大家正確如廁方式，這樣不僅可以保護自己又能保護他人。

(有影)