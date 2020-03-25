上廁所不NG？！陳柏臣曝這樣做能降風險 20:292020/03/25 有影 孫芳柔 、 邱子軒 、 陳宏睿 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上廁所不NG？！陳柏臣曝這樣做能降風險（照片/孫芳柔 拍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布，國內新增19例確診個案，總確診數已達到235例。 全民防疫大作戰！口罩、酒精、乾洗手到處缺貨，除了飛沫與接觸傳染外，新冠肺炎又新增一個可能性──糞口傳染，在通風不良的廁所沖馬桶就有被傳染的風險。 這次《中時電子報》邀請到家庭醫學科醫師陳柏臣受訪說明，上完廁所沖馬桶，若不放下馬桶蓋，病毒可能會散播到空氣中，甚至因沖水力道過大噴濺至皮膚，到底要怎麼正確如廁，才能有效降低疾病感染風險，醫師將會教大家正確如廁方式，這樣不僅可以保護自己又能保護他人。 (有影) #陳柏臣 #新冠 #肺炎 #廁所 #馬桶蓋 #酒精 #降低 #感染風險 也許您會感興趣 有影熱門新聞 議員罹癌／唐慧琳驚傳罹胰臟癌三期 長庚名醫警告：飲酒族恐當心！ - 時事 - 有影 韓國超熱銷「麻藥枕頭」！治療師試用卻睡到頭痛欲裂？ - 生活 - 有影 各縣市債務出爐！北市榮登還債王 高雄負債2千億 - 時事 - 有影 逢雨必淹！屏東羌園降大雨 水深及膝交通受阻 - 時事 - 有影 揭秘！劉雪華當年遭劉德凱始亂終棄的內幕是... - 明星 - 有影 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。