50歲！人生跑了半輩子！徒步環島證明我還年輕

TIGI髮品總經理，50歲徒步環島捐出一百萬

提碁髮品總經理陳崇誠，今年56歲，二月的時候踏上了環島路跑的旅途，花了19天跑了台灣一圈，他號召超過500個人，只要他跑一公里就捐出一元，總共捐出100萬給「兒童癌症基金會」。

長大後的我們，學會忘記自己真實的樣子

50歲不是年華老去的代名詞，人生其實才正要開始

人生是一個漫長的跑道，我們都是跑者，沿途的風景一直變換，過程難免感到疲憊和孤寂，但我們能作的只是繼續往前跑，在終點來臨之前，享受這片沿途風景。過程中許多人陪者他跑了一小段旅程，他們告訴陳崇誠，從沒想過70歲的自己，有一天也能在蘇花公路上奔跑，原來五十歲後的人生，並不是年華凋零的起點，而是人生全新的開始。

成長，是讓自己更有勇氣，面對更多人生的第一次

長大後的我們，學會忘記自己真實的樣子

你曾否想過自己50歲過後的樣子？長大後的我們，被社會賦予一種期待，漸漸地，活成了別人理想中的樣子，失去了做夢的勇氣，我們可能有了豐富的歷練，卻變得膽小怯懦，以為自己的人生已經被定型了，以為這就是人生剩下來的樣子。然而這走了將近一甲子路，不一定就是以為的一輩子。

成長，是讓自己更有勇氣，面對更多人生的第一次

面對未知的風景，我們依然能擁有恐懼的權利，面對挑戰，我們更能大膽地享受意外的收穫，就算是50歲，我們都還在學習去面對生命裡各種的第一次，對陳崇誠而言， 生命最美好的安排，就是帶著一顆赤子之心，與無畏無懼的勇氣，面對人生的各種沿途風景。

其實任何時候的你，都還能為自己再年輕一次！

(有影)