《樂活有方》閃尿危機來襲 防漏專家讓你夜夜好眠

你經常因為憋不住而不小心閃尿嗎？！還是想尿可是卻尿不出來呢？！

我們在許多新聞報導中經常會看到「攝護腺肥大排尿不順」、「打噴嚏就漏尿」，甚至是「夜尿頻繁」之類的訊息，大家千萬別小看這些症狀，如果長時間不注意，除了會產生尿失禁的問題，更有可能會惡化成腎衰竭，甚至洗腎一輩子！

當我們的水庫(膀胱)亂洩洪在拉警報的時候，誰可以救救它呢？！

想要順暢噴發，記得試試這五招：

一、避免壓力。

二、預防細菌感染。

三、補充足夠水分。

四、鍛練骨盆底肌肉。

五、補充營養素。

奧地利有機南瓜子、亞麻子與南非醉茄，號稱「防漏專家」，它們的營養素可以幫助大家保養水庫不亂洩。天天打拚工作繁忙的人、經常外食且飲食不正常的人，都需要做好平日「預防漏鬆」的保養，生活品質才會更加提高！

敬請鎖定4/1(三)上午8點，中視頻道《樂活有方》，讓我們一起解決「漏鬆」問題，人生變彩色！

◎想知道更多健康資訊，敬請鎖定每週一至週五，上午8點與下午3點《樂活有方》節目。

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