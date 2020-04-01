新冠疫情持續延燒，許多民眾不想外出公共場合增加風險，所以選擇叫外送，三餐飲食是否均衡、健康這部分也攸關自身保護力。防疫期間若不想三餐外食，又覺得在家自己煮耗時費神，到底怎麼做才能簡單快速吃得健康？

這次《中時電子報》邀請到劉怡里營養師受訪說明，教大家防疫期間，在家只要使用果汁機，就能簡單快速的製作出鮮榨健康蔬果汁，就算不出門也能安心守護全家人健康，到底劉怡里營養師會使用哪些蔬菜及水果，這些營養價值有多高，讓我們聽聽專家怎麼說。

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