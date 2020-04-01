營養師不私藏！防疫「撇步」這樣做！ 17:282020/04/01 有影 孫芳柔 、 邱子軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 營養師不私藏！防疫「撇步」這樣做！（照片/孫芳柔 拍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠疫情持續延燒，許多民眾不想外出公共場合增加風險，所以選擇叫外送，三餐飲食是否均衡、健康這部分也攸關自身保護力。防疫期間若不想三餐外食，又覺得在家自己煮耗時費神，到底怎麼做才能簡單快速吃得健康？ 這次《中時電子報》邀請到劉怡里營養師受訪說明，教大家防疫期間，在家只要使用果汁機，就能簡單快速的製作出鮮榨健康蔬果汁，就算不出門也能安心守護全家人健康，到底劉怡里營養師會使用哪些蔬菜及水果，這些營養價值有多高，讓我們聽聽專家怎麼說。 (有影) #劉怡里 #新冠肺炎 #防疫 #居家 #料理 #營養 #健康 #蔬果汁 也許您會感興趣 有影熱門新聞 俄羅斯美女安妮推裸寫真 化身廚娘大秀美臀 - 娛樂 - 有影 廉航退票「全額沒收」不合理？ 法官：需退票價1／3 - 生活 - 有影 小貓鼬對抗大毒蛇 戰果竟讓大家全看呆！ - 搜奇 - 有影 如果一個月只喝水不碰其他飲料 會發生什麼事？ - 搜奇 - 有影 超商番薯夯 計費方式、價格暗藏玄機！ - 生活 - 有影 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。