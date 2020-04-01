快評》出口「千萬罩」協防「台灣經驗」助全球！ 21:142020/04/01 有影 中天電視、 王玉汝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 快評》出口「千萬罩」協防「台灣經驗」助全球！ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 快評》出口「千萬罩」協防「台灣經驗」助全球！ 快評》出口「千萬罩」協防「台灣經驗」助全球 (有影) #快評 也許您會感興趣 有影熱門新聞 堪稱真人版「充氣娃娃」 15歲蘿莉東西宅男大瘋狂 - 搜奇 - 有影 家中這種常見的小蜘蛛別殺 專門幫你吃討厭的壞蟲 - 生活 - 有影 揭密！法國男子吃下整架飛機的不死之謎 - 搜奇 - 有影 揭秘！劉雪華當年遭劉德凱始亂終棄的內幕是... - 明星 - 有影 鍾楚紅與亡夫因緋聞生情 不生育的真相是... - 明星 - 有影 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。