前陣子，中央流行疫情指揮中心記者會上有BBC的記者以全英文提問，當時手譯員李振輝從容不迫的零時差翻譯，畫面一出，許多網友都大讚老師簡直是神級般的翻譯員，也因此事讓李振輝老師一夕之間爆紅。

直擊超強手譯員李振輝 這些問題都難不倒他

有著三十年手語經驗的李振輝老師，經常出現在許多大場合傳遞訊息給聾啞的朋友們，像是政見發表會、雙十國慶、以及疫情指揮中心等等，這次特別邀請老師來到節目中，除了談論到老師的過去以及什麼原因讓老師接觸手語，當然也準備了許多題目讓老師隨堂考，還有許多精彩又好笑的內容都在影片中。

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