直擊超強手譯員李振輝 這些問題都難不倒他 12:022020/04/02 有影 蔡惠綸 、 陳威成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 直擊超強手譯員李振輝 這些問題都難不倒他 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前陣子，中央流行疫情指揮中心記者會上有BBC的記者以全英文提問，當時手譯員李振輝從容不迫的零時差翻譯，畫面一出，許多網友都大讚老師簡直是神級般的翻譯員，也因此事讓李振輝老師一夕之間爆紅。 直擊超強手譯員李振輝 這些問題都難不倒他 有著三十年手語經驗的李振輝老師，經常出現在許多大場合傳遞訊息給聾啞的朋友們，像是政見發表會、雙十國慶、以及疫情指揮中心等等，這次特別邀請老師來到節目中，除了談論到老師的過去以及什麼原因讓老師接觸手語，當然也準備了許多題目讓老師隨堂考，還有許多精彩又好笑的內容都在影片中。 (有影) #李振輝 #手譯員 #手語 #疫情指揮中心 也許您會感興趣 有影熱門新聞 獻給天堂的摯友，謝震廷不當太陽 只願做《燈光》！ - 音樂 - 有影 以為手腕上是單純瘀青 醫生卻說她差點會死！ - 生活 - 有影 誇張！男子光腳躺區間車 高聲講電話 - 中天 - 有影 切開橡皮筋球 裡面竟然出現了... - 搜奇 - 有影 從恩愛到分居！趙傳與上海嬌妻17年婚姻內幕 - 特輯 - 有影 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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