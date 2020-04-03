【老外防疫看台灣】瑞典疫情不缺酒精缺麵粉 理由居然是這個 13:132020/04/03 有影 蔡惠綸 、 邱子軒 、 陳依仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 【老外防疫看台灣】瑞典疫情不缺酒精缺麵粉 理由居然是這個 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續延燒，全球確診人數已突破100萬大關。而被稱為佛係防疫的瑞典至今全國仍然維持著照常上班上課的生活，這次特別邀請到來自瑞典的馬丁跟大家分享目前瑞典的疫情狀況以及防疫措施。 馬丁在影片中提到，瑞典現階段還是維持照常上班上課，許多商家仍在營業中，政府並沒有因為疫情的關係讓大家在家工作或是限制外出，就連酒吧也沒有暫時性關閉，但政府仍有因應措施。究竟瑞典的疫情如何呢？政府又有哪些佛系的防疫措施？影片裡馬丁都有為大家解答。 (有影) #全球 #疫情 #新冠肺炎 #瑞典 #方馬丁 #Covid-19 也許您會感興趣 有影熱門新聞 天母30年麥當勞明熄燈 民眾難捨排隊點餐搶拍照 - 時事 - 有影 【老外防疫看台灣】瑞典疫情不缺酒精缺麵粉 理由居然是這個 - 時事 - 有影 次氯酸日本也搶手！ 醫師：溫和、殺菌力強 - 生活 - 有影 一袋1089元！士林夜市再爆水果攤坑殺觀光客 - 時事 - 有影 薯條是葷or素？連鎖速食只有這一家是素的！ - 生活 - 有影 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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