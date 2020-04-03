新冠肺炎疫情持續延燒，全球確診人數已突破100萬大關。而被稱為佛係防疫的瑞典至今全國仍然維持著照常上班上課的生活，這次特別邀請到來自瑞典的馬丁跟大家分享目前瑞典的疫情狀況以及防疫措施。

馬丁在影片中提到，瑞典現階段還是維持照常上班上課，許多商家仍在營業中，政府並沒有因為疫情的關係讓大家在家工作或是限制外出，就連酒吧也沒有暫時性關閉，但政府仍有因應措施。究竟瑞典的疫情如何呢？政府又有哪些佛系的防疫措施？影片裡馬丁都有為大家解答。

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