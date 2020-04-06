【防疫看台灣】集中隔離四人房十人擠一間 越南防疫有差別待遇？

新冠肺炎疫情延燒，全球各地的確診人數不段攀升。越南政府規定，自4/1起至4/15日，在這15天裡居民必須在家中隔離，非必要不得外出，公共場所也禁止兩人以上聚集。對此，特別請到來自越南的海倫清桃和大家分享目前越南的疫情狀況。

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海倫清桃提到，越南胡志明市現在猶如空城一樣，自己經營的頂級網路咖啡廳也受疫情影響，遲遲尚未正式對外營業，不僅房租、水電、稅金及員工每月都損失慘重。也感謝越南的房東在此時將房租優惠折扣，讓他們減少部分的損失。還有更多關於越南的疫情和政府防疫政策都在影片中。

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