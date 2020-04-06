【防疫看台灣】集中隔離四人房十人擠一間 越南防疫有差別待遇？ 17:062020/04/06 有影 蔡惠綸 、 范佐意 、 陳依仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 【防疫看台灣】集中隔離四人房十人擠一間 越南防疫有差別待遇？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，全球各地的確診人數不段攀升。越南政府規定，自4/1起至4/15日，在這15天裡居民必須在家中隔離，非必要不得外出，公共場所也禁止兩人以上聚集。對此，特別請到來自越南的海倫清桃和大家分享目前越南的疫情狀況。 【防疫看台灣】集中隔離四人房十人擠一間 越南防疫有差別待遇？ 海倫清桃提到，越南胡志明市現在猶如空城一樣，自己經營的頂級網路咖啡廳也受疫情影響，遲遲尚未正式對外營業，不僅房租、水電、稅金及員工每月都損失慘重。也感謝越南的房東在此時將房租優惠折扣，讓他們減少部分的損失。還有更多關於越南的疫情和政府防疫政策都在影片中。 (有影) #越南 #疫情 #新冠肺炎 #隔離 #肺炎 #全球 # 海倫清桃 也許您會感興趣 有影熱門新聞 【防疫看台灣】集中隔離四人房十人擠一間 越南防疫有差別待遇？ - 時事 - 有影 ISIS公開處決斬首影片流出 網友：不寒而慄 - 綜合 - 有影 天母30年麥當勞明熄燈 民眾難捨排隊點餐搶拍照 - 時事 - 有影 營養師不私藏！防疫「撇步」這樣做！ - 生活 - 有影 原來這才是火焰原本的形狀！我們都被騙了！ - 生活 - 有影 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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