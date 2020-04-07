100分的薪水支配技巧 11:392020/04/07 有影 孫芳柔 、 邱子軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 盧燕俐談薪水如何支配（照片/孫芳柔 拍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 每個月忙忙碌碌，最期待的就是發薪日這一刻，但每到月底，錢就花光光，接著又開始期待領薪水，這種無限惡性循環的「零存款」，對於許多人來說應該不陌生！ 100分的薪水支配技巧 財務成功和失敗最大差別，就在於管理金錢的能力。很多人把「管理自己錢的權力」全交給專業人員。畢竟專家不見得都能給出高明建議，只要你能夠了解金錢管理及運作原理，你會比專家更知道什麼樣方式更符合你。 這回《中時電子報》邀請到財經專家-盧燕俐老師，來跟大家分享如何有效把自己的薪水做好完善分配，讓自己不再變成看著存摺數字會感到失望甚至絕望。 (有影) #理財新生活 #財經 #專家 #盧燕俐 #發薪日 #薪水 #完善 #支配 也許您會感興趣 有影熱門新聞 常常口乾舌燥？這是身體發出的警訊 - 生活 - 有影 【防疫看台灣】集中隔離四人房十人擠一間 越南防疫有差別待遇？ - 時事 - 有影 老婆癌症過世 老公寫1012封信與她告別 - 生活 - 有影 100分的薪水支配技巧 - 生活 - 有影 【老外防疫看台灣】瑞典疫情不缺酒精缺麵粉 理由居然是這個 - 時事 - 有影 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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