每個月忙忙碌碌，最期待的就是發薪日這一刻，但每到月底，錢就花光光，接著又開始期待領薪水，這種無限惡性循環的「零存款」，對於許多人來說應該不陌生！

100分的薪水支配技巧

財務成功和失敗最大差別，就在於管理金錢的能力。很多人把「管理自己錢的權力」全交給專業人員。畢竟專家不見得都能給出高明建議，只要你能夠了解金錢管理及運作原理，你會比專家更知道什麼樣方式更符合你。

這回《中時電子報》邀請到財經專家-盧燕俐老師，來跟大家分享如何有效把自己的薪水做好完善分配，讓自己不再變成看著存摺數字會感到失望甚至絕望。

(有影)