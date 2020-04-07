特派記者龔邦華直擊紐約中央公園的野戰醫院

美國紐約州新冠病毒疫情持續惡化，州長安德魯古莫（Andrew Cuomo）因為不斷躍上媒體版面，成了揚名海外的當紅人物。他的弟弟克里斯古莫（Chris Cuomo）在CNN當主播，3月31日確定感染新冠病毒，一開始克里斯還在家中播新聞，現在則是從自宅地下室向外界報告他的病情。而他的家，就是他的「方艙醫院」。

CNN主播克里斯古莫於自宅地下室與擔任紐約州州長的哥哥安德魯古莫連線

當紐約市決定請聯邦政府出動國民兵將賈維茲商展中心（Jacob Javits Center）改成臨時醫院時，台灣出現了各種評論，佔多數的就是：「你看，美國在學大陸蓋方艙！」但事實不盡如此。

賈維茲商展中心變身臨時醫院

武漢市洪山體育館武昌方艙醫院內部（圖／新華社）

大陸方艙是專收新冠肺炎的輕症患者，統一集中管理；但在紐約，對新冠肺炎輕症患者的處理方式截然不同。只要上紐約市官網看看新冠處理守則就知道。

大致的重點如下：

如果生病了，請待在家裡

如果您病了，請全部時間都待在家裡。如果您在3-4天内感覺不見好轉，請諮詢您的醫療照護提供者。打電話、送簡訊、使用遠程醫療或透過您的患者平台與醫生聯繫。如果您的病情不十分嚴重，請不要去急診室或其他醫療場所求醫。待在家裡，把醫療照護資源留給其他重病患者。

自我監測與接受測試

在家時，所有紐約市民都應監測自己的健康狀況。自我監測意味著要檢查自己是否發燒，以及對發燒、咳嗽、呼吸急促和咽喉痛等COVID-19症狀保持警覺。如果您認為自己感染了COVID-19而病情較輕，則無需就醫，而且您也不會得到測試。接受了測試也不會改變醫生給您提供的醫囑。他們會告訴您待在家裡，以免傳染他人。除非您已經住院，而且確診與否會影響您的治療，否則您不會得到測試。限制接受測試人數將保護醫護人員，並節省短缺的必要醫療用品，例如口罩和手套。

何時諮詢醫療照護提供者

如果您出現發燒、咳嗽、呼吸急促或其他感冒或流感類似症狀，並且3-4天後仍不覺好轉，則應該聯繫您的醫療照護提供者。透過電話或在線方式與您的醫護人員取得聯繫，而不是直接上門求診。

最後一句讓人有些霧裡看花，比較直接的講法就是：除非檢驗結果會影響到你被治療的方式，否則你不會得到篩檢。說穿了，就是除非你確定自己已經嚴重到要住院，否則不要到醫院浪費資源。

賈維茲商展中心的臨時醫院一開始根本不接受新冠肺炎患者，而是收治非新冠肺炎病人；停在哈德遜河畔九十號碼頭的軍艦舒適號（USNS Comfort）也是同樣的概念。它們原本設立目的是吸納被新冠肺炎排擠的一般患者，後來發現這類的病人不多，所以州長古莫才向川普總統申請把賈維茲改成新冠醫院。但是收不收輕症者？除非檢疫規定更改，目前仍以重症者為優先。

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至於在紐約中央公園搭建的十四個醫療帳篷，的確是為了新冠感染者而專門蓋的野戰醫院。但是加起來只有六十八張病床，其中只有十張配備了呼吸器，是具有急救功能的緊急中心，為的也是舒緩在附近西奈山醫院已近崩潰的醫療壓力。

中央公園野戰醫院也只是急救中心，目的是舒緩西奈山醫院崩潰的醫療壓力（龔邦華、林茲慧攝）

所以紐約到底有沒有方艙醫院？有！但在廣大市民的家中。

主要是因為先前佈署的寶貴空窗期早已過去了，美國現在光是應付重症者都來不及，只好把眾多輕症者視為「可能會」自行痊癒，要輕症者自行管理、自我治療，直到撐不下再說。

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大陸的方艙醫院則相反，是主動把那些出現症狀，像是咳嗽、發燒的居民集中起來，安置在同一場所集中照料，避免社區傳播。

大陸的強制集中，一方面是不相信市民可以做到自我管理，但是同時也是公共資源充沛。紐約的放任自主，固然是要求市民自我管理，但是同時也是公共資源已近枯竭。

問題是，大陸做法現在回頭看是成功了。但是紐約呢？新冠病毒正在挑戰這個強調個人主義的社會。

(有影)