美國紐約州新冠病毒疫情持續惡化，州長安德魯古莫（Andrew Cuomo）因為不斷躍上媒體版面，成了揚名海外的當紅人物。他的弟弟克里斯古莫（Chris Cuomo）在CNN當主播，3月31日確定感染新冠病毒，一開始克里斯還在家中播新聞，現在則是從自宅地下室向外界報告他的病情。而他的家，就是他的「方艙醫院」。
當紐約市決定請聯邦政府出動國民兵將賈維茲商展中心（Jacob Javits Center）改成臨時醫院時，台灣出現了各種評論，佔多數的就是：「你看，美國在學大陸蓋方艙！」但事實不盡如此。
大陸方艙是專收新冠肺炎的輕症患者，統一集中管理；但在紐約，對新冠肺炎輕症患者的處理方式截然不同。只要上紐約市官網看看新冠處理守則就知道。
大致的重點如下：
如果生病了，請待在家裡
如果您病了，請全部時間都待在家裡。如果您在3-4天内感覺不見好轉，請諮詢您的醫療照護提供者。打電話、送簡訊、使用遠程醫療或透過您的患者平台與醫生聯繫。如果您的病情不十分嚴重，請不要去急診室或其他醫療場所求醫。待在家裡，把醫療照護資源留給其他重病患者。
自我監測與接受測試
在家時，所有紐約市民都應監測自己的健康狀況。自我監測意味著要檢查自己是否發燒，以及對發燒、咳嗽、呼吸急促和咽喉痛等COVID-19症狀保持警覺。如果您認為自己感染了COVID-19而病情較輕，則無需就醫，而且您也不會得到測試。接受了測試也不會改變醫生給您提供的醫囑。他們會告訴您待在家裡，以免傳染他人。除非您已經住院，而且確診與否會影響您的治療，否則您不會得到測試。限制接受測試人數將保護醫護人員，並節省短缺的必要醫療用品，例如口罩和手套。
何時諮詢醫療照護提供者
如果您出現發燒、咳嗽、呼吸急促或其他感冒或流感類似症狀，並且3-4天後仍不覺好轉，則應該聯繫您的醫療照護提供者。透過電話或在線方式與您的醫護人員取得聯繫，而不是直接上門求診。
最後一句讓人有些霧裡看花，比較直接的講法就是：除非檢驗結果會影響到你被治療的方式，否則你不會得到篩檢。說穿了，就是除非你確定自己已經嚴重到要住院，否則不要到醫院浪費資源。
賈維茲商展中心的臨時醫院一開始根本不接受新冠肺炎患者，而是收治非新冠肺炎病人；停在哈德遜河畔九十號碼頭的軍艦舒適號（USNS Comfort）也是同樣的概念。它們原本設立目的是吸納被新冠肺炎排擠的一般患者，後來發現這類的病人不多，所以州長古莫才向川普總統申請把賈維茲改成新冠醫院。但是收不收輕症者？除非檢疫規定更改，目前仍以重症者為優先。
至於在紐約中央公園搭建的十四個醫療帳篷，的確是為了新冠感染者而專門蓋的野戰醫院。但是加起來只有六十八張病床，其中只有十張配備了呼吸器，是具有急救功能的緊急中心，為的也是舒緩在附近西奈山醫院已近崩潰的醫療壓力。
所以紐約到底有沒有方艙醫院？有！但在廣大市民的家中。
主要是因為先前佈署的寶貴空窗期早已過去了，美國現在光是應付重症者都來不及，只好把眾多輕症者視為「可能會」自行痊癒，要輕症者自行管理、自我治療，直到撐不下再說。
大陸的方艙醫院則相反，是主動把那些出現症狀，像是咳嗽、發燒的居民集中起來，安置在同一場所集中照料，避免社區傳播。
大陸的強制集中，一方面是不相信市民可以做到自我管理，但是同時也是公共資源充沛。紐約的放任自主，固然是要求市民自我管理，但是同時也是公共資源已近枯竭。
問題是，大陸做法現在回頭看是成功了。但是紐約呢？新冠病毒正在挑戰這個強調個人主義的社會。
(有影)
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