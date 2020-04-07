乾蒸口罩電鍋恐有病毒殘留？毒物博士：要用酒精再擦 18:022020/04/07 有影 廖映翔 、 陳威成 、 陳依仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 乾蒸口罩電鍋恐有病毒殘留？毒物博士：要用酒精再擦 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 乾蒸口罩電鍋恐有病毒殘留？毒物博士：要用酒精再擦 新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前召開記者會，親自示範以電鍋乾蒸口罩，可以消毒殺菌延長使用壽命，昨（6日）再喊話強調防疫物資應採最大利用方式，呼籲大家不要浪費，不過有民眾擔心電鍋蒸完口罩會有病毒殘留的問題，記者實際向美國毒理醫學家招名威博士請教，來看完整訪問。 (有影) #招名威 #新冠肺炎 #病毒 #消毒 #口罩 #電鍋 #微波爐 #負離子吹風機 #防疫 #陳時中 也許您會感興趣 有影熱門新聞 特派直擊／紐約真正的方艙醫院是在紐約客的家中 - 時事 - 有影 駭人！男子海邊戲水 被衝上岸殺人鯨吞食 - 生活 - 有影 景氣差、廟越開越多！ 三重宮廟密度冠全國！ - 中視 - 有影 瑪麗皇后號鬧鬼 不信邪專家上船拍片竟... - 搜奇 - 有影 《世界最強12種格鬥技排名》各個都不好惹啊！ - 生活 - 有影 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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