乾蒸口罩電鍋恐有病毒殘留？毒物博士：要用酒精再擦

新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前召開記者會，親自示範以電鍋乾蒸口罩，可以消毒殺菌延長使用壽命，昨（6日）再喊話強調防疫物資應採最大利用方式，呼籲大家不要浪費，不過有民眾擔心電鍋蒸完口罩會有病毒殘留的問題，記者實際向美國毒理醫學家招名威博士請教，來看完整訪問。

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