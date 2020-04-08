蕭淑慎罹癌切內臟！醫曝十二指腸危險病因 09:572020/04/08 有影 孫芳柔 、 邱子軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蕭淑慎罹癌切內臟！醫曝十二指腸危險病因（照片/孫芳柔 拍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 女星蕭淑慎日前在臉書直播，自爆罹十二指腸癌，並在去年接受標靶藥物治療，今年也動刀將三分之一的十二指腸、胃、膽、膽管和胰臟頭全切除，體重整整掉了十公斤。 蕭淑慎罹癌切內臟！醫曝十二指腸危險病因 在醫學上少見的十二指腸癌，其實不易發現，出現腹痛症狀時，代表腫瘤已長蠻大，壓迫到腹腔。若開始體重莫名下降、食慾不振，眼白開始無故變黃時，應立即就醫詳細檢查。 這回《中時電子報》邀請到新光醫院肝膽腸胃科朱光恩醫師受訪說明，醫學上少見的十二指腸癌到底有多可怕呢，大家應如何預防及面對這類疾發生。 (有影) #蕭淑慎 #藝人 #罹患 #十二指腸癌 #標靶 #藥物 #治療 #朱光恩醫師 也許您會感興趣 有影熱門新聞 特派直擊／紐約真正的方艙醫院是在紐約客的家中 - 時事 - 有影 切開橡皮筋球 裡面竟然出現了... - 搜奇 - 有影 乾蒸口罩電鍋恐有病毒殘留？毒物博士：要用酒精再擦 - 時事 - 有影 【玩FUN飯】板橋人必吃銅板美食 超浮誇餡料讓你大飽口福 - 生活 - 有影 酒後「牽行機車」算酒駕！ 律師：發動引擎是關鍵 - 時事 - 有影 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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