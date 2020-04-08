女星蕭淑慎日前在臉書直播，自爆罹十二指腸癌，並在去年接受標靶藥物治療，今年也動刀將三分之一的十二指腸、胃、膽、膽管和胰臟頭全切除，體重整整掉了十公斤。

蕭淑慎罹癌切內臟！醫曝十二指腸危險病因

在醫學上少見的十二指腸癌，其實不易發現，出現腹痛症狀時，代表腫瘤已長蠻大，壓迫到腹腔。若開始體重莫名下降、食慾不振，眼白開始無故變黃時，應立即就醫詳細檢查。

這回《中時電子報》邀請到新光醫院肝膽腸胃科朱光恩醫師受訪說明，醫學上少見的十二指腸癌到底有多可怕呢，大家應如何預防及面對這類疾發生。

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