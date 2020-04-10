小甜甜慘成疫情受災戶！爆0收入發傳單打零工 10:052020/04/10 有影 孫芳柔 、 邱子軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藝人張可昀談受疫情衝擊到路邊發傳單當時薪工（照片/邱子軒拍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎持續延燒中，藝人張可昀（小甜甜）的演藝事業遭受波及，預計要拍的戲被無限期停拍，幾近零收入的她，為顧及生活，不僅卸下藝人光環上街發傳單當時薪工，同時還身兼多份零工。 小甜甜慘成疫情受災戶！爆0收入發傳單打零工 小甜甜昨（8日）接受《中時電子報》獨家專訪，因疫情衝擊，除自己研發的副業上市需大量資金外，自己也嘗試找各種打工機會，賺取額外金錢，在受訪時談到，「在我的世界裡沒有身段只有生活，什麼樣的狀態就過什麼樣的日子，對我而言我不覺得我是明星，我只是比較幸運的一般人。」 (有影) #小甜甜 #張可昀 #新冠肺炎 #演藝 #事業 #零收入 #打工 也許您會感興趣 有影熱門新聞 特派直擊／紐約真正的方艙醫院是在紐約客的家中 - 時事 - 有影 天津醫院人滿為患 爆炸驚人威力影像實錄 - 特輯 - 有影 【塵爆四週年3】八仙樂園成死城 居民盼「重新開張」 - 時事 - 有影 AV女優問披薩外送員能不能用其他方式付款 外送員反應是... - 趣味 - 有影 他大膽在鏡頭前摸女性胸部 最後真相讓人恍然大悟 - 生活 - 有影 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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