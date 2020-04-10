新冠肺炎持續延燒中，藝人張可昀（小甜甜）的演藝事業遭受波及，預計要拍的戲被無限期停拍，幾近零收入的她，為顧及生活，不僅卸下藝人光環上街發傳單當時薪工，同時還身兼多份零工。

小甜甜慘成疫情受災戶！爆0收入發傳單打零工

小甜甜昨（8日）接受《中時電子報》獨家專訪，因疫情衝擊，除自己研發的副業上市需大量資金外，自己也嘗試找各種打工機會，賺取額外金錢，在受訪時談到，「在我的世界裡沒有身段只有生活，什麼樣的狀態就過什麼樣的日子，對我而言我不覺得我是明星，我只是比較幸運的一般人。」

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