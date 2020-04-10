2020年十二星座健康運勢大解密！現在疫情持續延燒，大家除了做好防疫措施外，自己的健康也是首要關鍵！在變動的社會情勢中，擁有強健身體才能開心過生活。

健康運勢亮紅燈！專家曝疲於奔命者恐當心

有運勢看漲的星座，當然也有需留意健康方面的星座，2020金鼠年有五個星座要非常注意自身健康狀況。

這次《中時電子報》邀請到星座專家COCO老師受訪，將揭開 2020四月份，健康最差星座前五名、發現自己上榜且健康亮紅燈的星座，千萬不要擔心，因為專家將會說明如何改善

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