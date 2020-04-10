健康運勢亮紅燈！專家曝疲於奔命者恐當心 10:122020/04/10 有影 孫芳柔 、 范佐意 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 健康運勢亮紅燈！星座專家曝疲於奔命者恐當心（照片/孫芳柔拍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2020年十二星座健康運勢大解密！現在疫情持續延燒，大家除了做好防疫措施外，自己的健康也是首要關鍵！在變動的社會情勢中，擁有強健身體才能開心過生活。 健康運勢亮紅燈！專家曝疲於奔命者恐當心 有運勢看漲的星座，當然也有需留意健康方面的星座，2020金鼠年有五個星座要非常注意自身健康狀況。 這次《中時電子報》邀請到星座專家COCO老師受訪，將揭開 2020四月份，健康最差星座前五名、發現自己上榜且健康亮紅燈的星座，千萬不要擔心，因為專家將會說明如何改善 (有影) #星座 #健康 #運勢 #亮紅燈 #新冠 #疫情 #防疫 也許您會感興趣 有影熱門新聞 震驚全世界的英國史上最年輕殺人犯 只因為童年時曾經遭遇... - 生活 - 有影 迎戰平價快時尚 電商勇闖海外新市場 - 中天 - 有影 10分鐘速成焗烤！專家：微波爐＋噴槍 - 中天 - 有影 去除雞眼的六個妙招！幫你簡單去除它 - 生活 - 有影 【玩FUN飯】板橋人必吃銅板美食 超浮誇餡料讓你大飽口福 - 生活 - 有影 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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