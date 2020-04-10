創業會失去自由，卻能找回自我。

這對兄弟共同創業十年，結合各自專長所愛，這位弟弟，9 年前，為了創業，賣掉車子、向朋友借錢，和哥哥合開了一間日義混血居酒屋-「WE里手工Pizza」

創業會失去自由，卻能找回自我。

因為名字裡都有一個「里」字，合在一起就是「WE里兄弟」相較於同年齡的年輕人，創業的這 9 年，他們失去了自由，當朋友都在放假玩樂，他們正忙碌的開店營業，同時肩負可能創業失敗的壓力。

親兄弟，性格卻不同，創作的料理也不同，

親兄弟，性格卻不同，創作的料理也不同，

一個日式，一個義式。

兄弟結合在一起，變成：窯烤披薩配生魚片壽司。

沒交集的兄弟，為彼此實現夢想

哥哥個性內斂，曾經是搖滾樂團的鼓手，弟弟性格外向，喜愛滑雪、旅遊，像兩條平行線的兄弟，因為這間店再次牽起羈絆。

創業失去了自由卻找回了自我

就算再辛苦也能享受挫折後的美好。

兄弟一起創業過程難免有爭執，但也因著摩擦才開始真正認識彼此，不管是料理，或是個性，他們總是摸索著如何在差異中，找到完美互補的方式。

「WE里兄弟」這間店的精神，始於兄弟的情誼，也因為這間店，讓親情能一輩子維繫。再怎麼吵，我們都會一起繼續經營下去！

就算再辛苦也能享受挫折後的美好。

(有影)