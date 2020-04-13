疫情失控宛如漫畫情節 日本正妹疾呼像世界末日

新冠肺炎疫情全球蔓延，日本境內確診感染人數日日創新高，日本首相安倍晉三7日首度對東京、大阪等7地區發佈「緊急事態宣言」，民眾倉皇逃離大城市，市區空蕩蕩宛如空城，過去繁忙的街道也變得冷清毫無生氣，來台生活超過十年的鈴木真知子（Machiko）受訪談到近來的疫情狀況，認為由於日本沒有經歷過2003年的SARS，所以看到這次慘重的疫情，民眾心裡會很慌，感覺好像漫畫卡通的故事劇情變為現實，宛如世界末日降臨令人無法思考。

鈴木真知子表示，家鄉在大阪屬於疫情嚴峻區域，雖然大多數企業已經要求員工在家工作但仍看到有朋友通勤去上班，所以地鐵在尖峰時刻依舊可見人潮擁擠的景象，不知道疫情是否會因此擴散，對此感到相當憂心。

日本風俗產業發達，酒店、夜店、俱樂部等場所近日卻傳出發生疑似群聚感染情形，為防堵疫情破口，日本政府呼籲民眾避免前往，鈴木真知子指出，此次新冠肺炎對日本特種行業造成很大的衝擊，有許多娛樂場所面臨倒閉危機，也有酒店小姐、牛郎因此失去工作。另也提到，由於名古屋尚未有較嚴格的防疫規定，東京歌舞伎町有多達50名的牛郎原先想聯合至該地舉辦派對活動，是因為有名人看到消息發推特批評，遭受輿論壓力才被迫取消，不然疫情很有可能因此擴大十分危險。

身為日本時尚品牌公關，鈴木真知子也分享產業現況，表示在日本發布緊急事態宣言後，政府要民眾減少出門，百貨商場也都暫停營業，業績明顯受到疫情衝擊慘跌，另因防疫期間禁止群聚，日本很多大型活動都取消，也有部分時裝秀改用直播取代，以往日本模特兒走秀可以邊走邊跟台下的觀眾揮手互動，不過現在秀展沒有開放觀眾入場，模特兒只能專注走台步，台步走得好不好、專業之差很容易就能判斷出來，成為一個很有趣的現象。

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