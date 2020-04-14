《樂活有方》蒜蒜黑寶石 健康好處蒜不完

「新冠肺炎」疫情持續延燒，人人自危，深怕不小心就被傳染！除了勤洗手、戴口罩之外，防疫「食」在重要，更該注重飲食提升身體自我保護能力！攝取食物的營養素，維持免疫力的平衡，是人體對抗病菌的超強後盾！！

如何吃出關鍵免疫力？！「大蒜」是廚房常備配料，媽媽炒菜總會需要蒜頭爆香，增添風味！大蒜味辛、性溫，能解毒殺蟲、溫中健胃，它所含的大蒜素有很強的殺菌力，被稱為「天然抗生素」。大蒜營養價值高，入菜不僅暖胃、暖身，亦能提高免疫力，但它的嗆味確是令人退避三舍，許多人對大蒜又愛又恨！使大蒜雖貴為養生食物，但卻容易被忽略，只是廚房中料理的小配角。

白蒜變黑蒜！營養大升級！100天低溫熟成的黑蒜，少了生蒜的辛辣味，剝開即食口感似蜜餞，不刺激腸胃，含有18種人體所需胺基酸，多酚類物質含量&SOD活性是生蒜的10倍以上，維他命Ｅ是生蒜17倍．．．熟成後提升了大蒜本身的營養成分含量，人體吸收更快速，小小一粒好處蒜不完！

敬請鎖定4/15(三)上午8點，中視頻道《樂活有方》，讓我們一起食進健康力，蒜出好活力，防疫好給力！！

◎想知道更多健康資訊，敬請鎖定每週一至週五，上午8點與下午3點《樂活有方》節目。

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