【老外防疫看台灣】疫情嚴峻政府仍不停工？巴西人直呼社會混亂 15:452020/04/15 有影 蔡惠綸 、 陳威成 、 陳依仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 【老外防疫看台灣】疫情嚴峻政府仍不停工？巴西人直呼社會混亂 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情持續在全球延燒，先前巴西總統波索納洛曾說：「新冠只是小感冒，經濟不能因此停擺。」此話一出掀起眾人討論。 【老外防疫看台灣】疫情嚴峻政府仍不停工？巴西人直呼社會混亂 這次邀請到來自二分之一強的費丹尼和大家分享巴西的疫情狀況，費丹尼提到巴西的貧富差距極大，若經濟因疫情停擺反而會出現更多的社會亂象。另也提到在巴西當地就醫是件很不方便的事，公立和私人的醫院在就醫上的差別。還有更多巴西政府對於疫情的相關政策及補助都在影片中。 (有影) #巴西 #新冠肺炎 #疫情 #總統 #經濟 也許您會感興趣 有影熱門新聞 【老外防疫看台灣】疫情嚴峻政府仍不停工？巴西人直呼社會混亂 - 時事 - 有影 疫情失控宛如漫畫情節 日本正妹疾呼像世界末日 - 時事 - 有影 房價掉！陽明名人巷要價3億 這別墅僅2千萬 - 生活 - 有影 年齡測試！如果聽不到這些聲音就代表你老了？ - 生活 - 有影 小甜甜慘成疫情受災戶！爆0收入發傳單打零工 - 生活 - 有影 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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