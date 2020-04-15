疫情持續在全球延燒，先前巴西總統波索納洛曾說：「新冠只是小感冒，經濟不能因此停擺。」此話一出掀起眾人討論。

【老外防疫看台灣】疫情嚴峻政府仍不停工？巴西人直呼社會混亂

這次邀請到來自二分之一強的費丹尼和大家分享巴西的疫情狀況，費丹尼提到巴西的貧富差距極大，若經濟因疫情停擺反而會出現更多的社會亂象。另也提到在巴西當地就醫是件很不方便的事，公立和私人的醫院在就醫上的差別。還有更多巴西政府對於疫情的相關政策及補助都在影片中。

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