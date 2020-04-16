43歲女星蕭淑慎，當年因拍攝梁靜茹《勇氣》、光良《第一次》MV爆紅，清純形象讓人印象深刻，後憑著電視劇《孤戀花》入圍金鐘影后，身穿一席火辣爆乳裝讓她一戰成名。

蕭淑慎「藝外」人生 憂鬱、罹癌靠「2男」救！

歷經許多負面風波的她，4月4日在直播中自爆罹癌，不僅切除1/3的十二指腸、胃、膽與膽管，甚至連胰臟頭也拿掉，體重也足足掉了十公斤。開刀後因服用標靶藥物治療導致臉水腫，卻因此讓網友酸她整型失敗，令人相當心疼。

出院後首度在螢光幕前露面的蕭淑慎，獨家接受《中時電子報》專訪，除了聊到病程中的心路歷程外，也大談自己「重生」後的人生故事。此外，她不怕因負面事件被貼標籤，走在路上甚至也會有民眾為她打氣。說到罹癌服用藥物臉腫得像麵龜被網友誤會，她大方坦承這是她最在意的點。回憶起當初從眾所皆知的金鐘影后到自毀前程「染毒」入獄，心中感慨的說，如果當時不是生命中最重要的兩個男人爸爸和老公，她說自己可能一輩子無法重新站起來。

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